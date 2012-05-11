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Türkiye'nin dostluğuyla güçlenip kalkınacaklar

Arınç, Cezayir'in de mutlu, güvenlikli olmasını istediklerini belirterek, Türkiye'nin dostuğuyla güçlenip kalkınacağını söyledi

Türkiye'nin dostluğuyla güçlenip kalkınacaklar

Arınç, Cezayir'in de mutlu, güvenlikli olmasını istediklerini belirterek, Türkiye'nin dostuğuyla güçlenip kalkınacağını söyledi

11 Mayıs 2012 Cuma 14:01
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Türkiye'nin dostluğuyla güçlenip kalkınacaklar
BURSA - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Emir Abdülkadir El-Cezairi Sempozyumu'nda, büyük alim, mutasavvıf, devlet adamı, asker, komutan, tasavvuf dünyasında çok önemli izler bırakmış değerli bir şahsiyetin anıldığını söyledi.

El-Cezairi'nin Bursa'da ilk kez anıldığını dile getiren Arınç, belki de Türkiye'de bu kapsamda ilk kez hatırlandığını, bundan dolayı bahtiyar olduğunu ifade etti.
Arınç, ''Şöyle bir gerçek var: Fransa, Cezayir'i 1830'da işgal etti. 100 yıldan fazla kaldı belki birkaç milyon insanın hayatına mal oldu. Cezayirli dostum söylüyor; 'Onlar 130 yıl kaldı, takriben 1,5-2 milyon insanın hayatı gitti. Sizlerle 300 yıl birlikte olduk, bir tek insanın burnu kanamadı. Dilimiz, dinimiz bizde kaldı. Her yerleri eserlerinizle doldurdunuz. Ne güzel insanlardınız, ne güzel tarihiniz, atalarınız vardı'. Bu sözleri duymak Türk milletinin bir evladı olarak hepimizi mutlu ediyor'' dedi.
Başbakan Yardımcısı Arınç, ''Cezayir'in de mutlu, güvenlikli olmasını isteriz, birçok siyasi sıkıntıları var. Geçmişten kalan pek çok sorunların içindeler. Ama Türkiye'nin dostluğuyla, onlar da ayağa kalkacak, güçlenecek, kalkınacaklar'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 11.05.2012 06:01
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
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