Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Türkiye'de ulaşım ''akıllanacak''

Yıldırım, "Türkiye'de kaliteli yolların olması tek başına yeterli değil, elektronik sistemlerle akıllandırılmış yollara ihtiyaç var" dedi.

Türkiye'de ulaşım ''akıllanacak''

Yıldırım, "Türkiye'de kaliteli yolların olması tek başına yeterli değil, elektronik sistemlerle akıllandırılmış yollara ihtiyaç var" dedi.

05 Mayıs 2012 Cumartesi 13:14
464 Okunma
Türkiye'de ulaşım ''akıllanacak''
ANKARA - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yılda 15 bin 200 kilometre bölünmüş yol yaptıklarını belirterek, ''Şimdi de yolları daha akıllı hale getirecek çalışmalara başladık. Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Stratejisi ve Eylem Planını hazırlıklarına başladık'' diye konuştu. 

Yolların son 10 yılda hızla yenilenerek, Türkiye'nin çağdaş, modern ve gelişmiş ülkelerin standardında kara, hava, deniz ve demiryollarına sahip olduğunu ifade eden Yıldırım, ancak, kaliteli yolların olmasının tek başına yeterli olmadığını, kaliteli yolların yanında, elektronik sistemlerle akıllandırılmış yollara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. 
Bakan Yıldırım şöyle konuştu: "Devlet ve kent yolu ağına tesis edilmesi düşünülen Akıllı Ulaşım Sistemlerinin nihai şeklini alabilmesi için önce Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Stratejisi ve Eylem Planının hazırlanması gerekiyor. Eylem planının belirlenmesinde 25-26 Mayıs tarihlerinde yapılacak Akıllı Ulaşım Sistemleri Çalıştayı önem taşıyor."

AA

Son Güncelleme: 05.05.2012 05:15
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
2940 terörist etkisiz hale getirildi
2940 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ