Türkiye'de ulaşım ''akıllanacak''

ANKARA - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yılda 15 bin 200 kilometre bölünmüş yol yaptıklarını belirterek, ''Şimdi de yolları daha akıllı hale getirecek çalışmalara başladık. Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Stratejisi ve Eylem Planını hazırlıklarına başladık'' diye konuştu.



Yolların son 10 yılda hızla yenilenerek, Türkiye'nin çağdaş, modern ve gelişmiş ülkelerin standardında kara, hava, deniz ve demiryollarına sahip olduğunu ifade eden Yıldırım, ancak, kaliteli yolların olmasının tek başına yeterli olmadığını, kaliteli yolların yanında, elektronik sistemlerle akıllandırılmış yollara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Bakan Yıldırım şöyle konuştu: "Devlet ve kent yolu ağına tesis edilmesi düşünülen Akıllı Ulaşım Sistemlerinin nihai şeklini alabilmesi için önce Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Stratejisi ve Eylem Planının hazırlanması gerekiyor. Eylem planının belirlenmesinde 25-26 Mayıs tarihlerinde yapılacak Akıllı Ulaşım Sistemleri Çalıştayı önem taşıyor."