Türkiye'de kriz duasına çıkan insanlar var



YOZGAT - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "10 yılda faize gitmesi gerekirken, ülkemizin bütçesine kalan para miktarı 642 milyar lira. Büyük bir para. Onun için faizden servet üstüne servet koyanlar, kötü yönetimde güç devşirenler bundan rahatsızlar" dedi.

Bozdağ, Aydıncık ilçesine bağlı Baydiğin Belde Belediye Başkanı Osman Uzlu'yu ziyaret ettikten sonra belediye önünde vatandaşlarla bayramlaştı. Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ramazan ayını ve bayramı huzur içinde geçirdiğini ancak diğer İslam coğrafyasındaki ülkelerin aynı huzuru yaşayamadığını belirtti.

Bazı çevrelerin Türkiye'de siyasi ve ekonomik istikrardan, güçlü iktidardan rahatsız olduğunu anlatan Bozdağ, Türkiye'nin son 10 yıl içinde milli gelirinin, nüfusu 15 milyon artmasına rağmen, 230 milyar dolardan 786 milyar dolara çıktığını kaydetti.

Kriz duasına çıkanlar var

Birilerinin, milletin parasını kendi parası gibi gördüğünü ifade eden Bozdağ, şunları söyledi:

"Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını kendilerince bu memleketin sahibi gibi görmüyorlar. Neden? Çünkü vaktiyle seçim olmuş. Oy vermişsiniz sağdan partileri iktidara getirmişsiniz, usanmışsınız. Soldan partilileri iktidara getirmişsiniz ama Ankara'daki iktidar hiç değişmemiş. Medya ve bazı sermaye çevreleriyle faiz lobisiyle beraber milletten iktidar yetkisini almışlar. Tayyip Erdoğan'ı niye sevmiyor bu beyefendiler? Bakın faizler yüzde 60-70'di. Hatta gecelik faizler bizden once yüzde 7 bin 500'leri bulmuştu. Şimdi çiftçi faizleri 0-7 arasına geldi. Esnaf kefaletin faizleri 0-5 arasında değişiyor. Diğer faizler 4,60'a düşmüştü. Gezi olaylarından sonra biraz arttı. Aradaki fark eskiden o faize para verenlerin cebine gidiyordu. Devletin 100 liralık vergi gelirinin 85 lirası sadece faize gidiyordu. Şimdi Allah'a hamd olsun bu vergi gelirimizin sadece yüzde 13'ü yıl içinde faize gidiyor. Bu ne demektir? Faize giden para bütçeye kalıyor. Bütçeye kalan para da Baydiğin'e ve Türkiyemizin her yerine hizmet oluyor."

10 yılda faize gitmesi gerekirken ülkenin bütçesine kalan para miktarının 642 milyar lira olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Büyük bir para. Onun için faizden servet üstüne servet koyanlar, kötü yönetimde güç devşirenler bundan rahatsızlar. Ekonomiyi dinamitlemek isteyenler, ülke ekonomik krize girsin diye uğraşanlar, krizden servetleri üzerine servet koyanlar var. O yüzden 'kriz istemezler' demeyin. Türkiye'de kriz duasına çıkan insanlar var. Geçmişte de oldu başka zamanlarda da oldu" diye konuştu.

Vız gelir tırıs gider

Bozdağ, şunları söyledi:

"Şimdi sonbaharda şunlar olacakmış, falan yerde bunlar yapılacakmış, bir takım terör örgütleri, sol gruplar, ulusalcı gruplar, bir takım Atatürkçü geçinen tüccarlar meydanlara inip şunu bunu yapacaklarmış. Vız gelir tırıs gider. Önemli olan marjinal grupların millete rağmen yaptıkları değil. Sermaye düşmanı olup da sermayenin kucağına oturmuş adam dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Bizdekiler sermaye düşmanlığı yapıyor, sermayenin kucağına oturmuşlar onun taşeronluğunu, uşaklığını yapıyorlar. Bir yandan 'kapitalizme karşıyız,anti kapitalistiz, anti emperyalistiz' diyorlar, Hem Türkiye'deki hem de uluslararası emperyalistlerin kucağına oturuyorlar. Onların tetikçiliğini yapıyorlar. Böyle birşey olamaz ama Türkiye'de oluyor. Onun için bu münafıkları, iki yüzlü siyaset yaparak milleti aldatmak isteyenleri de hepinizin iyi görmesi lazım. Adamın giydiği tişört 10 bin avro, giydiği ayakkabı 5 bin avro. Bunlardan sermaye düşmanı, anti kapitalist olur mu? Ama maalesef böyle. Adamlar çıkmış konuşuyor. Siz sırça köşklerinizde boğaza nazır içkinizi yudumlarken Türkiye'yi değerlendirerek doğru sonuçlara ulaşamazsınız."

Genel af iddiaları

Bozdağ, konuşmasının ardından gazetecilerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin genel afla ilgili açıklamalarını sorması üzerine, "Gündemimizde genel af yok. Nerden böyle birşeyi çıkartıyorlar. Belli ki iç siyasette birileri vatandaşı kendi arzusu, istikametinde yönlendirmek için yalan uydurmaya başlıyorlar. Bahçeli'nin söylediği yalan" dedi.

Türkiye'de kriz duasına çıkan insanlar var