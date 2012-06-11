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''Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset'' konferansı

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi Şentop: ''Özel yetkili mahkemeler üzerinde yapılacak değişiklikler hayati öneme sahip davaların etkilenmemesini gözeten bir yaklaşım ile ele alınıyor''

''Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset'' konferansı

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi Şentop: ''Özel yetkili mahkemeler üzerinde yapılacak değişiklikler hayati öneme sahip davaların etkilenmemesini gözeten bir yaklaşım ile ele alınıyor''

11 Haziran 2012 Pazartesi 08:53
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''Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset'' konferansı

TEKİRDAĞ - TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, özel yetkili mahkemeler üzerinde yapılacak değişikliklerin hayati öneme sahip davaların etkilenmemesini gözeten bir yaklaşım ile ele alındığını söyledi.

Şentop, partisinin Tekirdağ İl Teşkilatı'nca düzenlenen ''Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset'' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Konferansın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, yeni anayasa metnini Aralık 2012 sonunda meclise teslim etmeyi planladıklarını kaydetti. 

Yeni anayasa maddeleri hakkında bilgiler veren Şentop, şöyle konuştu:

''Temel hak ve hürriyetler konusu yaklaşık 40 madde civarında. Biz de 9. maddeyi yazdık. İki madde, üzerinde tartışmalar olmakla beraber kenara çekildi. Temel hak ve hürriyetlerin yaklaşık 4'te birini yazmış bulunuyoruz. Bu süreç daha da hızlanacaktır. Bu süreç, tüm partilerden arkadaşların meseleye sahip çıkarak, katkı vererek katıldığı bir süreç. Benim tahminim bu aşamaların tamamlanma süreci için belirlenen takvimde bir değişiklik olmayacak.''

Şentop, Uzlaşma Komisyonu üyelerinin, hem Cumhurbaşkanı hem de siyasi partileri ziyaretinin uzun zamandan beri gündemde olan bir konu olduğunu ifade ederek, ''Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalar ile ilgili ilk ağızdan bilgi vermek, tüm siyasi partilerin ve Cumhurbaşkanımızın süreçle ilgili açıklamalarını, güven tazeleme şeklinde de ortaya koymalarını sağlayalım. Tabii burada her siyasi partiden bir kişinin bulunmasının yeterli olduğunu uygun gördük'' diye konuştu.

-Özel yetkili mahkemelerin durumu-

Özel yetkili mahkemelerin ihtisas, ticaret, aile ve çocuk mahkemesi gibi bir mahkeme şeklinde ceza hukuku alanında teorik olarak düşünülmüş mahkemeler olduğunu anlatan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Türkiye'de özel yetkili mahkemelerin yetkileri, baktığı davalar bakımından, davaları yürütme süreçlerinde, hem soruşturma hem kovuşturma bakımından çok geniş olarak düzenlenmiş yetkiler veriliyor. Adeta Türkiye'deki normal olağan yargı sisteminin dışına taşan bazı durumlar var. Bu yeni bir konu da değil. Türkiye'de devlet güvenlik mahkemeleri (DGM) vardı. Ve bunlar kaldırıldı yerine özel yetkili mahkemeler kuruldu. Türkiye'de kamuoyunun sıkıntısı şu, ve biz de bu sıkıntıyı yaşıyoruz; Türkiye'de devam eden bazı davalar var. Bunlar çok önemli davalar, hayati öneme sahip davalar. Bu davalar özel yetkili mahkemelerde görülüyor. Özel yetkili mahkemeler ile yapılacak değişiklikler bu davaların etkilenmemesini gözeten bir yaklaşım ile ele alınıyor. Dolayısıyla kamuoyunun hassasiyetinin aynısının AK Parti tarafından da paylaşıldığını söylememiz lazım.''

Şentop, AK Parti'nin Türkiye'de siyaset yoluyla darbelerle mücadele tablosunu öne çıkartan parti olduğunu ifade ederek, bunun aksi bir durumun olmasından da en büyük rahatsızlığı AK Parti'nin duyacağını bildirdi.

Şentop,''Hem özel yetkili mahkemeleri mümkün olduğu kadar sistemin içerisine çeken hem de devam eden hayati davaların etkilenmemesini sağlayan bir formül üzerinde arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bu bakımdan bence kamuoyunun endişe etmesine mahal yok''  dedi.

Öte yandan, Şentop konferansta yaptığı konuşmada da Türkiye'nin temel probleminin anayasa ile ilgili olduğunu belirterek, şu bilgileri aktardı:

''Biz inanıyoruz ki bütün siyasi partiler, Türkiye'nin yeni bir anayasa ihtiyacını kavramıştır ve anayasa ile ilgili sorunların nerelerden kaynaklandığını herkes biliyordur. Türkiye açısından yeni anayasa tarihi bir zorunluluktur, bundan kaçış yoktur. Siyasi partiler de Türkiye de bundan kaçamaz. Çünkü Türkiye'nin milli bütünlüğü, toprak bütünlüğü, devlet olarak bekası eski anlayışla, zihniyetle sürdürebilmesi mümkün değil. Buna yeni bir zihniyet gerekiyor, o da yeni anayasayla sağlanacaktır.''

AA

Son Güncelleme: 11.06.2012 00:55
Anahtar Kelimeler:
Anayasa
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