ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Gaziantep'teki terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Gaziantep'in, korkunç bir katliama sahne olduğuna işaret eden Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Barbarlar, insan kanıyla beslenen vahşiler masum ve mazlum canlara acımadan kıydılar. Gazi ilimizin Şahinbey ilçesi Beybahçe Mahallesi’nde kına gecesi için toplanan vatandaşlarımız canlı bomba dehşetiyle karşılaştılar. Benzerlerine Ortadoğu ülkelerinde rastlanan kanlı saldırıda 50 vatandaşımız hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı.

Anlaşılan odur ki, 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü farklı terör örgütleri kanalıyla sürdürülmek, Türkiye teslim alınmak istenmektedir. Ancak Türk milleti, üzerine yönlendirilen bu kan selinde boğulmayacak, bu kin ve kirli akına asla kapılmayacaktır. Türkiye terörizmin belini kıracaktır."

"Türkiye tek yürek, millet tek umuttur"

Düğüne canlı bombayla saldıranların heves ve hesaplarının, milli birlik karşısında parçalanacağını vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türkiye tek yürek, millet tek umuttur. Milli Mücadele yıllarında gazilik unvanını inancının gücüyle alan Gaziantep teröre yenilmeyecektir. Şahin Bey'in ruhu ayakta ve diridir. Türkiye'nin düşmesini gözleyen FETÖ, PKK, IŞİD gibi iblis artıkları hak ettikleri cezayı bulacaklardır. Gaziantep'te meydana gelen hunhar terör saldırısında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum.

Terör kimden gelirse gelsin, kökeni, kaynağı ve amacı ne olursa olsun insanlık adına, millet namına lanetliyor ve telin ediyorum. Hepimizin başı sağolsun. Bugün bir yanımız Gazi, diğer yanımız Şehadet, bakışlarımız, dualarımız Gaziantep'tir. Rabbim sabırlar ihsan etsin."