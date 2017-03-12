Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Hafif yağmur
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89611
ALTIN
144.500
DOLAR
3.7394
STERLIN
4.5376
EURO
3.9897
'Turizm geliri gastronomiyle 75 milyar dolara çıkabilir'
SON DAKİKA
"Gastronomiden 12 ay elde edebilirsiniz"
Bakan Kaya Türkiye'ye hareket etti
Bakan Kaya Türkiye'ye hareket etti
Polis köpekleriyle müdahale!
Polis köpekleriyle müdahale!
Haftanın MVP'si De Colo
Haftanın MVP'si De Colo
Antalya'da köpek ırkları yarışması
Antalya'da köpek ırkları yarışması

Türkiye mazlum milletlere önderlik yapmaya devam edecek

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Hollanda'da yaşananlara ilişkin, "İstiyorlar ki mazlum milletlere önderlik eden bir Türkiye olmasın. Ne yaparsa yapsınlar, Türkiye mazlum milletlere önderlik yapmaya devam edecek." dedi.

Türkiye mazlum milletlere önderlik yapmaya devam edecek

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Hollanda'da yaşananlara ilişkin, "İstiyorlar ki mazlum milletlere önderlik eden bir Türkiye olmasın. Ne yaparsa yapsınlar, Türkiye mazlum milletlere önderlik yapmaya devam edecek." dedi.

12 Mart 2017 Pazar 16:47
3 Okunma
Türkiye mazlum milletlere önderlik yapmaya devam edecek

İSTANBUL

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde, Habil'le Kabil arasında başlayan iyilerle kötüler arasındaki mücadelenin bugün de devam ettiğini söyledi. 

"Avrupa'da açık bir İslam karşıtlığı görüyoruz"
Kurtulmuş, Avrupa'da açık bir mülteci düşmanlığı yapıldığını aktararak, "Açık bir İslamofobi ve onların ortaya çıkarmış olduğu örgütlü bir İslam karşıtlığını görüyoruz. Bunun tezahürü olarak bu oyunları bozacak güçlü bir Türkiye olmasın diye, Türkiye düşmanlığı ortaya koyduklarını görüyoruz. Bunlara karşı güçlü bir lider olmasın diye Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden siyaset yaptıklarını görüyoruz." şeklinde konuştu.

"Özür dileme noktasına gelecekler"
Dün ve önceki gün Avrupa'da yaşananların tam da kötülüğün, İslam, Türkiye, yabancı ve Erdoğan düşmanlığı üzerinden örgütlenmiş şekli olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Sayın Dışişleri Bakanımızın uçağının indirilmemesi, ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızın maalesef konsolosluğumuza 30 metre kala durdurulması ve sonunda Hollanda'dan çıkarılması, sadece yolunu şaşırmış, mantıksız birkaç siyasetçinin ortaya koyduğu bir iş değildir. Örgütlü, planlı Müslüman, göçmen ve Türkiye düşmanlığının üzerine oturan bir zihinsel alt yapının dışa vurumudur. Güçlü olan, mazlum milletlere önderlik yapan bir Türkiye olmasın istiyorlar. Ne yaparsa yapsınlar, Türkiye mazlum milletlere önderlik yapmaya devam edecek. Birkaç gündür Avrupalı dostlarımıza tersinden söylüyoruz, düzünden söylüyoruz ancak bir türlü anlamıyorlar. En yakın zamanda anlayıp, mahcup olacaklarından, bizlerden ve Türkiye'den özür dileme noktasına geleceklerinden de eminiz."

"Gittiğiniz yol, yol değildir"
Avrupa'daki siyasetçilere seslenen Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu gittiğiniz yol, yol değildir. Türk siyasetçilerinin, bakanlarının Türk toplumuyla buluşmasına müsaade etmiyorsunuz. Bu, İslamofobi ve ayak seslerini tüm Avrupa'da duyuran yeni faşizmin yükselen sesidir. Eğer böyle yapmaya devam ederseniz, aklınızı başınıza alıp, uluslararası siyasetin, hukukun kurallarına uymamaya devam ederseniz, yükselen bu faşizmin etkisi altında kalmaya devam ederseniz, inanın ki birkaç sene sonra Avrupa'da mutedil siyasetçilerin bile siyaset yapma zemini kalmayacak. Faşistler, sağcılar, aşırı ırkçılar, dünyanın her yerinde olduğu gibi Avrupa'nın her tarafından başını çıkartacak mutedil, barış yanlısı söz söyleyen, insan hakları, demokrasi ve eşitlikten bahseden bütün Avrupalı siyasetçileri de baskı altına alacaklardır. Hollanda'daki mutedil siyasetçilere, Almanya'daki, Fransa'daki, Avusturya'daki bütün siyasetçilere sesleniyorum; zihninizin arkasında var olan o geleneksel İslam düşmanlığını, şark karşıtlığını, o geleneksel göçmen karşıtlığını bir tarafa bırakın. İnsanlığın iyilik değerlerini yeniden özümseyin, demokrasinin, insan haklarının, barışın ve eşitliğin kurallarını tahkim edin. Aksini yapar, bugün devam ettiğiniz gibi devam ederseniz birkaç sene sonra Avrupa'da siyasetin zemini kalmaz, çok ciddi birtakım geri gidişleri hep beraber yaşarsınız."

AA

Anahtar Kelimeler:
KurtulmuşTürkiyeMazlumönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hollanda'nın skandal tavrı Avrupa basınında şaşkınlıkla karşılandı
Hollanda'nın skandal tavrı Avrupa basınında şaşkınlıkla karşılandı
Hollanda bunun bedelini ödeyeceksin
Hollanda bunun bedelini ödeyeceksin
 Bakanımıza yapılan muamele asla kabul edilemez
 Bakanımıza yapılan muamele asla kabul edilemez
Kılıçdaroğlu: Hollanda ile ilişkilerimizi askıya alın
Kılıçdaroğlu: Hollanda ile ilişkilerimizi askıya alın
'Hollanda özür dilemediği sürece adım atmayı sürdüreceğiz'
'Hollanda özür dilemediği sürece adım atmayı sürdüreceğiz'
Mehdi Eker'e İsveç'te terör örgütü engel olmak istedi
Mehdi Eker'e İsveç'te terör örgütü engel olmak istedi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ