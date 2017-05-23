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Türkiye İngiltere'deki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Türkiye İngiltere'deki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen terör saldırısını kınadı.

23 Mayıs 2017 Salı 11:24
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Türkiye İngiltere'deki terör saldırısını kınadı

ANKARA

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşik Krallık'ın Manchester kentinde gece meydana gelen, çok sayıda ölü ve yaralının olduğu terör saldırısının kuvvetle kınandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnsanlıktan çıkmış varlıkların ve odakların düzenlediği bu tür kalleşçe saldırıların vahşeti ile acısını maalesef çok iyi bilip hisseden ülkemiz ve halkımız adına Birleşik Krallık ile halkına en derin taziyelerimizi sunuyoruz.

Terör belasına karşı bu belayı üreten her türlü çevrenin kökünü her yerden kazımak için yakın dostumuz ve müttefikimiz Birleşik Krallık'la birlikte yürüte geldiğimiz kararlı ve etkin mücadeleyi, omuz omuza sürdürmeye devam edeceğiz. Manchester'daki kalleş saldırıya vereceğimiz en iyi ortak cevap bu olacaktır."

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeİngiltereTerör Saldırısı
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