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Türkiye 'enerjinin İpek Yolu' olarak isimlendiriliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, medeniyetlerin buluşma noktası olan Türkiye'nin artık enerji uzmanları tarafından 'enerjinin İpek Yolu' olarak isimlendirildiğini söyledi.

Türkiye 'enerjinin İpek Yolu' olarak isimlendiriliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, medeniyetlerin buluşma noktası olan Türkiye'nin artık enerji uzmanları tarafından 'enerjinin İpek Yolu' olarak isimlendirildiğini söyledi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 13:15
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Türkiye 'enerjinin İpek Yolu' olarak isimlendiriliyor

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Dünya Petrol Kongresi'nde yaptığı konuşmada, son 1-1,5 asırdır güçlü ülke olmanın yolunun enerji kaynaklarına sahip bulunmaktan veya bunlar üzerinde söz sahibi olmaktan geçtiğini kaydederek, "Bununla birlikte küresel çatışmaların merkezinde yer alan enerji kaynakları ve yolları üzerinde hakimiyet kurma çabalarının çoğu zaman iç çatışmalar, darbeler ve işgallerle sonuçlandığını görüyoruz. Var olduğu coğrafyalarda zenginliğin ve refahın kaynağı olması gereken petrol ve doğalgazı ne yazık ki daha çok savaş, kan ve göz yaşı ile birlikte anmak zorunda kaldık. Biz Türkiye olarak en başından beri, bu kaynakların insanlığın huzur ve refahına katkı sağlayacak şekilde kullanılması gerektiğini savunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye artık 'enerjinin İpek Yolu' olarak isimlendiriliyor"

Tüm bu çalışmaların sayesinde medeniyetlerin buluşma noktası olan Türkiye'nin artık enerji uzmanları tarafından 'enerjinin İpek Yolu' olarak isimlendirildiğini belirten Erdoğan, "Ülkemiz sahip olduğu imkanlarla, enerjinin yıkım , gerginlik ve ihtilaf değil, barış ve refah kaynağı haline dönüşmesi için gayret gösteriyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'deki büyümenin sürdürülebilir olması için enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli kaynakların en üst düzeyde kullanılması gerekiyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde iki kat artacak olan enerji talebini karşılayabilmemizin yolu 2023 yılına kadar ilave 50 bin megavat kurulu ek gücü sisteme dahil etmemizden geçiyor. Bu talebin karşılanması için 6 ana başlık altında politikalar geliştiriyoruz." şeklinde konuştu.

"Nükleer enerjide de yatırımlarımızı hızlandırmaya başladık"

Erdoğan, "Nükleer enerji konusunda da yatırımlarımızı hızlandırmaya başladık. Akkuyu ve Sinop Nükleer Güç Santrallerinin devreye girmesiyle enerji ihtiyacımızın en az yüzde 10'luk kısmını buradan karşılayacağız. Rusya ile birlikte yürüttüğümüz Akkuyu Projesi'ni milli sermayemizi de katarak çok daha güçlendirdik. Sinop Projesi'nde de inşaata en kısa sürede başlamak istiyoruz. Son G20 toplantısında Japonya Başbakanı Abe ile de bunu etraflıca görüştük. Hatta üçüncü bir nükleer güç santrali projesiyle ilgili çalışmalarımızı şimdiden başlatmış bulunuyoruz." dedi.

"Arz güvenliğine kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla yıllık doğal gaz tüketiminin en az yüzde 20'sini depolayacak bir sistem kuruyoruz." bilgisini veren Erdoğan, "Yeni dönemde hayata geçireceğiz. En göz alıcı yeniliklerden birisi de enerji teknolojilerinin üretiminde yerlileştirme oranını artırmak olacaktır. Türkiye'yi bu alanda yüksek katma değerli teknolojilerin üretildiği bir enerji üssü haline getirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

"Enerji kaynaklarının güvenliği, terör örgütlerinin tasfiyesine bağlı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji hinterlandındaki terör örgütlerinin yol açtığı kaos ve karmaşanın ülkeler arasındaki iş birliğini zorunlu kıldığını belirterek şöyle konuştu:

Enerji kaynaklarının güvenliği, terör örgütlerinin tasfiyesine bağlıdır. Türkiye olarak biz terörle mücadelede çok büyük bedeller ödedik. Bizim verdiğimiz mücadele, kendi milli güvenliğimiz yanında dünyanın enerji güvenliğini de çok yakından ilgilendiriyor. Hiç kimse Türkiye'nin, çevresinde olup bitenler karşısında tepkisiz kalmasını, kendisine yönelik saldırıları karşılıksız bırakmasını beklemesin. Ülkemizin ve milletimizin güvenliği konusunda, sınırlarımız içinde ve dışında ne yapmamız gerekiyorsa, kimseden izin almadan yapmakta kararlıyız. Bunun da bilinmesini istiyorum."

AA

Son Güncelleme: 10.07.2017 13:42
Anahtar Kelimeler:
Dünya Petrol Kongresiİstanbul Kongre MerkeziCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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