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Türkiye'de bütün yabancı misyonlar kanunların güvencesi altındadır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Büyükelçiliğine ateş açılmasına ilişkin, "Bir kaos yaratma girişimidir. Türkiye, güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar güvence altındadır." dedi.

Türkiye'de bütün yabancı misyonlar kanunların güvencesi altındadır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Büyükelçiliğine ateş açılmasına ilişkin, "Bir kaos yaratma girişimidir. Türkiye, güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar güvence altındadır." dedi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:31
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Türkiye'de bütün yabancı misyonlar kanunların güvencesi altındadır

ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş açılmasına ilişkin, "Bir kaos yaratma girişimidir. Türkiye, güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar güvence altındadır." ifadesini kullandı.

Kalın, Twitter hesabındaki paylaşımında, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Bu açıkça bir kaos yaratma girişimidir. Türkiye güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar kanunların güvencesi altındadır. Olay soruşturulmaktadır ve en kısa sürede aydınlatılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın
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