Türkiye'de bir ilk onunla gerçekleşmişti

ANKARA

Şırnak Şenoba Tugay Komutanlığından kalktıktan kısa süre sonra düşen helikopterde şehit düşen Yarbay Songül Yakut, Jandarma tarihinde bir ilçeye komutan olarak atanan ilk kadın subaydı.

Edinilen bilgiye göre, dün Şırnak Şenoba Tugay Komutanlığından kalkış yapan ve içerisinde 13 personelin bulunduğu AS 532 Cougar tipi bir helikopter, kalkışından kısa bir süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılarak saat 20.55 sıralarında düştü.

8 yaşında babasını kaybetti

Kazada şehit düşen Jandarma Yarbay Songül Yakut, 1976 yılında doğdu. Malatya Yeşilyurt nüfusa kayıtlı ve 5 kardeşin en küçüğü olan Yakut, 8 yaşında babasını kaybetti. Yakut, ilk, orta, lise eğitimini Malatya'da tamamladı. Yakut, çocukluk hayali askerlik mesleğine girmesinde en büyük desteği annesi ve ailesinden aldı.

Kara Harp Okulunu kazanan ve kendi isteğiyle jandarmayı seçerek 1997 yılında buradan mezun olan Yakut, Ankara Jandarma Okullar Komutanlığında bölük ve takım eğitim komutanlığı yaptı.

Jandarma tarihinde bir ilk gerçekleştirmişti

Daha sonra tayin edildiği Şırnak'ta 2 yıl süreyle Psikolojik Harekat Subaylığı görevinde bulunan Yakut, 28 yaşında üsteğmen rütbesi ile Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığına atandı. Yakut'un 54 bin nüfuslu ilçeye Jandarma Komutanı olarak atanması ile Jandarma tarihinde de bir ilk gerçekleşmiş oldu. Bir ilçede jandarma komutanlığı yapan ilk kadın olan Yakut, 2 yıllık görev süresinin ardından merkeze atandı.

Jandarma Genel Komutanlığında 2012 yılında kurulan Aile İçi Şiddetle Mücadele Şube Müdürlüğünde şube müdürü olarak da görev yapan Yakut, aile içi şiddetin engellenmesine yönelik başarılı çalışmalar ortaya koydu.

Binbaşı rütbesinde görev yaparken Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kumpası ile çok sevdiği mesleğinden uzaklaşmak zorunda kalan Yakut, girdiği hukuk mücadelesini kazanarak beraat etti. Ardından da terfi ettirilerek yarbay rütbesi ile Şırnak'a tayin edildi.

Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut, son olarak Şırnak'taki 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında Harekat Merkez Amiri olarak görev yapıyordu.