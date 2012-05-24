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Türkiye bölgesel bir aktör

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel, Efes 2012 Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatının seçkin gözlemci gününde konuştu.

Türkiye bölgesel bir aktör

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel, Efes 2012 Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatının seçkin gözlemci gününde konuştu.

24 Mayıs 2012 Perşembe 16:30
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Türkiye bölgesel bir aktör

İZMİR

Seferihisar ilçesi Doğanbey mevkisinde gerçekleştirilen Efes 2012 Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününde konuşan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, ''Türkiye, aynı zamanda sert ve yumuşak gücü ile bölgesinde ve ötesinde istikrarı sağlamaya ve refah düzeyini arttırmaya çalışan bölgesel bir aktördür'' dedi.
Orgeneral Özel, ''Gururla ifade etmeliyim ki gece harekat icra etme imkan ve kabiliyeti açısından Türk ordusu dünyanın önde gelen ordularından biridir'' diye konuştu.
Tatbikatı 28 ülkeden 31 askeri ateşe görevlisi de izledi. 8 bin askerin katıldığı tatbikatta 52 uçak, 33 helikopter, 45 gemi, 656 zırhlı ve tekerlekli araç, 40 hücumbot kullanıldı.
Gerçek mühimmatın kullanıldığı tatbikatta, ilk kez bir tatbikatta kullanılan süratli amfibi çıkarma gemisi Ç151'in 20 knot hıza ve 80 metre uzunluğa sahip olduğu belirtildi.

AA

Son Güncelleme: 24.05.2012 08:31
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAktörBölgesel
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