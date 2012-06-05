Türkiye başka ülkelere örnek

İSTANBUL -

(WEF) Yönetim Kurulu Başkanı

,

Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrasya Zirvesi'nin açılış oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin laik bir demokrasiyle ağırlıklı olarak Müslüman bir nüfusu bağdaştırdığını, bunun da özellikle diktatörlükten kurtulma çabaları gösteren başka ülkelere örnek olduğunu vurguladı.



Türkiye'nin ekonomik krize rağmen OECD ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ülke olduğunu vurgulayan Schwab, bu durumun da herkese umut verdiğini söyledi.

Klaus Schwab, Dünya Ekonomi Forumu'nun 42 yıllık tarihinde ilk kez bölgesel zirve düzenlediğini ve üç farklı bölgeyi içerecek toplantı gerçekleştirdiğini belirtti.

Muhtar Kent

Dünya Ekonomi Forumu Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrasya Eş Başkanı Muhtar Kent de Berlin Duvarı'nın bir nesil önce düşüşüne neden olan dönüşümlerin bugün Kuzey Afrika'da görüldüğüne dikkati çekerek, değişim ve dönüşümün herkesi çok etkilediğini, bu canlılığın Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da en iyi şekilde gözlemlendiğini ifade etti.