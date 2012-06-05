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Türkiye başka ülkelere örnek

Dünya Ekonomi Forumu Başkanı Klaus Schwab, Türkiye'nin, laik bir demokrasiyle ağırlıklı olarak Müslüman olan nüfusu bağdaştırabilmesinin, başka ülkelere örnek olduğunu söyledi

Türkiye başka ülkelere örnek

Dünya Ekonomi Forumu Başkanı Klaus Schwab, Türkiye'nin, laik bir demokrasiyle ağırlıklı olarak Müslüman olan nüfusu bağdaştırabilmesinin, başka ülkelere örnek olduğunu söyledi

05 Haziran 2012 Salı 15:02
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Türkiye başka ülkelere örnek
İSTANBUL - Dünya Ekonomi Forumu (WEF) Yönetim Kurulu Başkanı Klaus SchwabDünya Ekonomi Forumu Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrasya Zirvesi'nin açılış oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin laik bir demokrasiyle ağırlıklı olarak Müslüman bir nüfusu bağdaştırdığını, bunun da özellikle diktatörlükten kurtulma çabaları gösteren başka ülkelere örnek olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin ekonomik krize rağmen OECD ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ülke olduğunu vurgulayan Schwab, bu durumun da herkese umut verdiğini söyledi.
Klaus Schwab, Dünya Ekonomi Forumu'nun 42 yıllık tarihinde ilk kez bölgesel zirve düzenlediğini ve üç farklı bölgeyi içerecek toplantı gerçekleştirdiğini belirtti.

Muhtar Kent
Dünya Ekonomi Forumu Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrasya Eş Başkanı Muhtar Kent de Berlin Duvarı'nın bir nesil önce düşüşüne neden olan dönüşümlerin bugün Kuzey Afrika'da görüldüğüne dikkati çekerek, değişim ve dönüşümün herkesi çok etkilediğini, bu canlılığın Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da en iyi şekilde gözlemlendiğini ifade etti.

AA

Son Güncelleme: 05.06.2012 07:02
Anahtar Kelimeler:
Dünya Ekonomi Forumu
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