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Türkiye artık terörle yaşamaktan kurtulacak

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, "Yeni anayasayla FETO örgütü de PKK bölücü örgütü de DEAŞ örgütü de Türkiye'den arınacak, Türkiye artık terörle yaşamaktan kurtulacak. Türkiye, önünü daha net görecek" dedi.

Türkiye artık terörle yaşamaktan kurtulacak

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, "Yeni anayasayla FETO örgütü de PKK bölücü örgütü de DEAŞ örgütü de Türkiye'den arınacak, Türkiye artık terörle yaşamaktan kurtulacak. Türkiye, önünü daha net görecek" dedi.

26 Şubat 2017 Pazar 16:17
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Türkiye artık terörle yaşamaktan kurtulacak

KAHRAMANKAZAN

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Yeni anayasayla Feto örgütü de PKK bölücü örgütü de DEAŞ örgütü de Türkiye'den arınacak, Türkiye artık terörle yaşamaktan kurtulacak. Türkiye, önünü daha net görecek." dedi.

Halk oylaması sürecindeki ilk mitingini Kahramankazan'da gerçekleştiren Yıldırım, devletin içine çöreklenerek, ihanet edeceği günü bekleyen bir grup azılı teröristin 15 Temmuz'da harekete geçtiğini, buna karşı Kahramankazanlılar'ın Üstad Necip Fazıl gibi 'zaman bendedir, mekan bendedir' diyerek darbecilere, millet ve demokrasi düşmanlarına canları pahasına meydanları dar ettiklerini belirtti. Yıldırım, ilçe halkının alçak girişime karşı onurlu, haysiyetli bir direniş ortaya koyduğunu, 8 bin kişiyle darbecilerin ele geçirdiği Akıncı Üssü'nü kuşattığını söyledi.

Uçaklar kalkmasın diye bütün yılın emeğini, ekinini, tarlasını yakanların da Kahramankazanlılar olduğunu anımsatan Yıldırım, "Darbeye karşı ilk sivil dayanışmayı, direnişi başlatan da yine sizlerdiniz. Traktörlerini Akıncı Üssü'nün giriş çıkışını kapatmak için gözden çıkaran da sizdiniz. Allah yolunda vatan için ilk şehidi veren yine Kahramankazan ilçesi oldu. İşte bu yüzde bu destan sizin eseriniz." ifadesini kullandı.

Yıldırım, halkın bu destansı mücadelesinin, şehadete yürüyüşünün, milli iradeye sahip çıkmasının bütün dünyaya örnek olduğunu, Kahramankazan'ın bu sefer meydanlara bereketli güzel bir iş için çıktığını bildirdi. 

"PKK darlanıyor, kuduruyor"

Kahramankazanlıların 15 Temmuz'da yazdıkları destanın son cümlesini de yazıp tarihe not düşeceklerine dikkati çeken Yıldırım, şu görüşlere yer verdi:

"Kahramankazan 16 Nisan'da sandığa gidecek, 15 Temmuz darbecilerinin zihniyetinin Türkiye'den sonsuza kadar silinmesini sağlayacak. Hazır mıyız? Gücümüz millet, kararımız evet. Sevdamız daima millet, kararımız evet. FETÖ'nün elebaşısı Pensilvanya'da bu 'evet'leri duydukça kriz geçiriyor, fenalaşıyor. PKK, bölücü terör örgütü sizin bu 'evet'lerinizi işittikçe darlanıyor, kuduruyor. Çünkü ,'Eyvah 48 günümüz kaldı, 48 günden sonra millet sandığa gidecek, (evet) diyecek bizim de biletimizi kesecek.' diyorlar. Yeni anayasayla Feto örgütü de PKK bölücü örgütü de DEAŞ örgütü de Türkiye'den arınacak, Türkiye artık terörle yaşamaktan kurtulacak. Türkiye, önünü daha net görecek. Semalarımızda millete bomba atan savaş uçakları olmayacak, semalarda çocuklar uçurtma uçuracak, gençlerimiz darbeciler tarafından hayatlarından koparılmayacak. Daha yaşanabilir güzel bir ülkenin geleceği için çalışacaklar."

Yıldırım, "evet" diyerek terörün de sonunu getireceklerini, Türkiye'yi güçlendireceklerini, çocuklara, gençlere aydınlık bir gelecek hediye edeceklerini kaydetti.

"Gerçekleri saptırmayacaksınız"

Başbakan Yıldırım, "Kılıçdaroğlu'nun partisi 1995'te Türkiye'nin nüfusu 59 milyonken, milletvekili sayısını DYP ile beraber 100 milletvekili birden artırdı. Şimdi nüfus olmuş 80 milyon, 550'den 600'e çıkartmışız, bunun lafını ediyor. Ayıptır. Gerçekleri saptırmayacaksınız." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
BinaliTürkiyeTerörFETÖönce Vatan
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