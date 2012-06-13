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Türkiye 4 milyar dolarlık füze alıyor

Bölgede yükselen tansiyon üzerine Türkiye, uzun menzilli füze alımını hızlandırdı.

Türkiye 4 milyar dolarlık füze alıyor

Bölgede yükselen tansiyon üzerine Türkiye, uzun menzilli füze alımını hızlandırdı.

13 Haziran 2012 Çarşamba 09:27
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Türkiye 4 milyar dolarlık füze alıyor
İSTANBUL - Bölgede yükselen tansiyon üzerine Türkiye, uzun menzilli füze alımını hızlandırdı. Yapılacak ihalede Amerika'nın Patriot, Rusya'nın S-400, Çin'in FD-2000 ve Fransa-İtalya ortaklığının Eu-rosam Samp-T modeli yarışacak. Nihai karar 4 Temmuz'da verilecek.
Ortadoğu'da yaşanan sıcak gelişmeler Ankara'yı harekete geçirdi. 4 milyar dolarlık uzun menzilli hava savunma sistemi projesine hız verildi.
Zaman'ın haberine göre, 4 Temmuz'da Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde (SSİK) füze ihalesinin kime gideceğinin kararının çıkması bekleniyor. Dev projede Amerika, Rusya, Çin ve Fransa-İtalya ortaklığı yarışıyor. Türkiye, tarihinde ilk kez uzun menzilli füzeye sahip olacak.
Türkiye'nin açtığı 4 milyar dolar değerindeki uzun menzilli füze sistemleri ihalesinde dev savunma şirketleri yarışıyor. Amerika'nın Patriot, Rusya'nın S-400, Çin'in FD-2000 ve Fransa-İtalya ortaklığının Eurosam Samp-T modeliyle katıldığı ihalede tüm şirketler bu büyük pastayı kapmak için mücadele ediyor. 'Uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi projesi' kapsamında Türkiye, 4 adet savunma sistemi almayı planlıyor. Türkiye'nin almak istediği hava savunma sistemi, uzun menzilli füze tehditlerini Türk hava sahasına girmeden yok etmeyi amaçlıyor. NATO'nun füze kalkanı radarları Malatya Kürecik'te konuşlanmasına rağmen, muhtemel bir saldırıda fırlatılacak savunma füzeleri Türkiye'nin dışında bulunuyor. Bu yüzden Ankara'nın kendi savunma sistemine sahip olması şart. Ayrıca savunma bürokratları uzun menzilli füze sisteminin 'caydırıcı' etki taşıyacağını da kaydediyor.
TSK envanterinde uzun menzilli füze ve hava savunma sistemi bulunmuyor. Türkiye, halen kısa menzilli hava savunma ihtiyacını Rapier ve kaideye monteli Stinger füze bataryalarıyla, orta menzilli hava savunma ihtiyacını da Amerikan I-Hawk füze sistemleri ile karşılıyor. Türkiye'nin uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi ihtiyacı ilk olarak Amerika'nın Irak'a yönelik 1991 ve 2003 yıllarındaki operasyonları sırasında kendini gösterdi. NATO o yıllarda uzun müzakereler sonucunda Türkiye'ye Patriot sistemleri gönderdi. Irak'ın Scud füzelerine karşı güvenliği de Patriot füze sistemleri sağladı. Temmuz başında toplanacak Savunma Sanayi İcra Komitesi'ne Başbakan Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel ve Milli Savunma Bakanın İsmet Yılmaz katılıyor. Nihai kararı bu üçlü verecek.
TEKLİFLERDE NELER VAR?
Amerikan PAC-3 sistemi: Patriot füzelerinin hava savunma radarları, düşman füzelerinin yerini 100 kilometre uzaklıktayken saptıyor ve kilitlendikten sonra da 15-20 saniye içinde hedefi yok ediyor. Patriotlar, 70 kilometre menzile sahip.
Rus S-400 füzeleri: Aynı anda 12 hedefe füze atabiliyor ve saniyede 2 bin 800 metre hızla hareket eden hedefleri vurabiliyor.
Çin'in HQ füzeleri: 20 bin metre irtifa ve 100 kilometre menzile sahip bulunuyor.
İtalya-Fransa ortaklığı Samp-T: Bir lançerde 8 füze taşınabiliyor. Hedef belirlendikten sonra 10 saniye içinde tüm füzeler ateşlenebiliyor.

Son Güncelleme: 13.06.2012 01:28
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