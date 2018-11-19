TürkAkım Projesi deniz bölümü tamamlandı

İSTANBUL

TürkAkım Projesi deniz bölümünün Tamamlanması dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyıp Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölge için pek çok avantajı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, TürkAkım Projesi'nin son aşamasına gelindiğini belirterek, "TürkAkım'ın sadece ülkemiz ve milletimiz için değil komşularımız, bölgemiz için pek çok avantajı bulunuyor." dedi.

"2019'da faaliyete geçmeye hazır olacak"

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin ulaştığı yüksek seviyenin ifadesi olarak gördüğüm enerji iş birliği alanında atılan yeni bir adıma daha şahitlik etmek üzere bir aradayız. TürkAkım Projesi, inşallah 2019 yılında yapılacak testlerin ardından faaliyete geçmeye hazır olacaktır."

"Türkiye-Rusya iş birliği geniş yelpazede ilerliyor"

Türkiye için Rusya Federasyonu'nun uzun vadeli iş birliği yapabilecek güvenilir bir dost ve önemli bir doğal gaz tedarikçisi olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rusya Federasyonu ile iş birliğimiz çok geniş bir yelpazede ilerliyor. Hedefimiz Rusya ile 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmaktır. Türkiye, Rusya'dan 1987'den bu yana 387 milyar metreküplük doğal gaz alım gerçekleştirmiştir, bu, enerji alanındaki ilişkilerimizin her türlü sınamayı geçtiğinin ifadesidir. Biz Rusya ile ikili münasebetlerimizin çerçevesini, hiçbir zaman diğer ülkelerin taleplerine veya dayatmalarına göre belirlemedik. Sayın Putin ve Rus halkı ile dayanışmamızın ülkelerimiz için daha büyük projelerin, müjdelerin habercisi olacağına inanıyorum."

Putin: Hedef 100 milyar dolarlık ticaret hacmi

Rusya Devlet Başkanı Putin ise projenin isim babasının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirterek, "TürkAkım ismini vermiştir." dedi.

Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak istediklerini bildiren Putin, "Rusya ve Türkiye olarak enerji alanında iş birliğini uzun yıllar boyunca çok başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'yi önemli bir doğal gaz merkezi haline getirecek"

TürkAkım Projesi'nin önemine değinen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TürkAkım, Türkiye'yi önemli bir doğal gaz merkezi haline getirecek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin konumuna da olumlu etki yapacaktır. İki ülke arasında güven olmadan böyle bir projeyi (TürkAkım) gerçekleştirmek mümkün değil. Sayın Erdoğan'a derin, içten şükranlarımı sunmak istiyorum, gösterdiği siyasi irade, cesareti için teşekkür etmek istiyorum. İnanıyoruz ki bu projenin tamamı, 2019 yılına kadar tamamlanacaktır. En çevre dostu, en ileri teknolojiyi kullanıyoruz. Artan rekabet koşullarında böyle siyasi irade, cesaret olmadan böyle bir proje gerçekleştirmek mümkün olmaz."

Konuşmaların ardından, TürkAkım Projesi'nin deniz bölümüne döşenecek son boru, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla indirildi.