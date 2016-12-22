AA

ANKARAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülkemizin sosyal ve siyasal uzlaşma kulvarına girmeye başladığı şu günlerde karanlık ellerin, kaos ve kriz tetikçilerinin anında devreye girmesi tesadüfi görülmemelidir. Ancak Türk milleti meşum ve melun oyunları bozmaya muktedirdir." ifadesini kullandı.MHP Genel Başkanı Bahçeli, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.Bahçeli, "insan kanından beslenen, en küçük acıma duygusuna, vicdan kırıntısına sahip olmayan şerefsiz terör cellatlarının dün gece İstanbul'u kana buladıklarını, Mevlid Kandili'nin idrak ediliği bugün milletin infial içinde olduğunu" belirtti.Hainlerin bir kez daha sahneye çıktığını, Türkiye'yi yasa boğduğunu vurgulayan Bahçeli, Türkiye'yi teslim alarak yıkmak, yok etmek isteyen katiller ve destekçilerinin, hunhar ve hayasız eylemlerine bir yenisini daha eklediklerini bildirdi.Bahçeli, şöyle devam etti:"Bu korkunç ve kahredici terör saldırısına karşı millet bir ve beraberdir ve sorumluların bulunup cezalandırılmasını, dökülen kanların yerde bırakılmamasını istemektedir.Unutulmamalıdır ki, terörizm amacına asla ulaşamayacak, Türkiye’nin çözülmesini, bölünmesini, dağılmasını planlayan iç ve dış odaklar mahv ve imha edileceklerdir. Bundan kaçış ve kurtuluş yoktur. Terör bir insanlık suçudur. Fail ve tarafları ise insan canına kast eden, huzur ve barışa karşı gelen zulmün ve zilletin alçak taşeronlarıdır.Ülkemizin sosyal ve siyasal uzlaşma kulvarına girmeye başladığı şu günlerde karanlık ellerin, kaos ve kriz tetikçilerinin anında devreye girmesi tesadüfi görülmemelidir. Ancak Türk milleti meşum ve melun oyunları bozmaya muktedirdir. Türkiye Cumhuriyeti her türlü iğrenç ve namert operasyonu göğüsleyip ezecek güç ve kudrettedir. PKK, FETÖ, IŞİD, PYD-YPG ve DHKP-C milli vakar ve namus karşısında yerle yeksan olacaktır. Bunun başka bir alternatif ve yolu kalmamıştır.""Bu zulmeti yenmek zorundayız"Türkiye'nin milli beka ve barışını tasfiye etme cüretini gösterenlere karşı 79 milyon Türk vatandaşının tek yumruk ve tek ses hareket ederek hainlere göz açtırmayacağına dikkati çeken Bahçeli, "Milli birlik ve dayanışma bağlarını daha da sağlamlaştırarak bugünleri aşmak, bu zulmeti yenmek zorunda olduğumuz iyi bilinmelidir. Türkiye terörizme karşı teyakkuzda olduğundan dolayı Milliyetçi Hareket Partisi sorumlu, ahlaklı, ilkeli ve milli duruşunu sonuna kadar koruyarak devletinin ve milletinin yanında fedakarca mücadele edecektir." değerlendirmesinde bulundu.MHP Genel Başkanı Bahçeli, saldırıdan derin üzüntü duyduğunu belirterek, terörü lanetledi. Bahçeli, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.