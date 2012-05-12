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Türk gazeteciler serbest

Bakan Davutoğlu, Suriye'de kaybolan Türk gazeteciler Adem Özköse ve Hamit Coşkun'un serbest bırakıldığını bildirdi.

Türk gazeteciler serbest

Bakan Davutoğlu, Suriye'de kaybolan Türk gazeteciler Adem Özköse ve Hamit Coşkun'un serbest bırakıldığını bildirdi.

12 Mayıs 2012 Cumartesi 12:09
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Türk gazeteciler serbest
ANKARA -  Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, resmi ziyaret için gitti Estonya'dan Moldova'ya geçmeden önce twitter'da yayımladığı mesajda, Türk gazetecilerin serbest kaldığını açıkladı.

Açıklamasına ''Size güzel bir haber vereceğim'' diyerek başlayan Davutoğlu, uzun süredir yürüttükleri çabaların meyvelerini verdiğini ve iki gazetecinin serbest kaldığını belirtti.
Kısa süre önce İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi ile görüştüğünü belirten Davutoğlu, iki Türk gazetecinin şu anda Tahran'a doğru yolda olduklarını ve kısa sürede Tahran'a varmalarını beklediklerini kaydetti.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bir uçağı gazetecileri almak üzere Tahran'a gönderdiklerini belirten Bakan Davutoğlu, açıklamasını, ''Ailelerinin, sevenlerinin ve haber bekleyenlerin gözü aydın'' diye tamamladı.

AA

Son Güncelleme: 12.05.2012 04:34
Anahtar Kelimeler:
Türk Gazeteciler
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