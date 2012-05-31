Türk firmaları Libya'nın yanında oldu

İSTANBUL - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Libya'daki Türk şirketlerinin durumuna ilişkin, ''Konu üzerinde bir hafta 10 gündür Bakanlık olarak takipteyiz. Libya makamları ile konuyu hemen hergün değerlendiriyoruz. Türk firmaları Libya'nın en kötü gününde onların yanında oldular. Alınmış olan kararın enine boyuna getireceği etkiler iyi düşünülmemiş, tam değerlendirilmemiş... Adeta sistemi kitleyen fiili bir durum ortaya çıkmıştır...'' dedi.



Çağlayan, bilginin kendisine Pakistan seyahati sırasında geldiğini söyleyerek, "Konuyu o günden beri gerekli tüm yetkililerle görüştük. Firmalara el koyma ve firmaların faaliyetlerini durdurma kabuledilebilir davranışlar değil'' dedi.

Çağlayan, ''2012 yılı Nisan ayında, 2011 yılının aynı ayına göre ihracatımızın yüzde 6,8 artarak 12,7 milyar dolar, ithalatımızın yüzde 8 azalarak 19,3 milyar dolar olarak gerçekleşmesi, uyguladığımız politikaların doğru işlediğini gösteriyor'' dedi.