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Türk firmaları Libya'nın yanında oldu

Ekonomi Bakanı Çağlayan, Libya'daki Türk firmalarına el koyma ya da faaliyetini durdurma gibi davranışların kabul edilemeyeceğini belirtti

Türk firmaları Libya'nın yanında oldu

Ekonomi Bakanı Çağlayan, Libya'daki Türk firmalarına el koyma ya da faaliyetini durdurma gibi davranışların kabul edilemeyeceğini belirtti

31 Mayıs 2012 Perşembe 13:39
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Türk firmaları Libya'nın yanında oldu
İSTANBUL - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Libya'daki Türk şirketlerinin durumuna ilişkin, ''Konu üzerinde bir hafta 10 gündür Bakanlık olarak takipteyiz. Libya makamları ile konuyu hemen hergün değerlendiriyoruz. Türk firmaları Libya'nın en kötü gününde onların yanında oldular. Alınmış olan kararın enine boyuna getireceği etkiler iyi düşünülmemiş, tam değerlendirilmemiş... Adeta sistemi kitleyen fiili bir durum ortaya çıkmıştır...'' dedi.

Çağlayan, bilginin kendisine Pakistan seyahati sırasında geldiğini söyleyerek, "Konuyu o günden beri gerekli tüm yetkililerle görüştük. Firmalara el koyma ve firmaların faaliyetlerini durdurma kabuledilebilir davranışlar değil'' dedi.
Çağlayan, ''2012 yılı Nisan ayında, 2011 yılının aynı ayına göre ihracatımızın yüzde 6,8 artarak 12,7 milyar dolar, ithalatımızın yüzde 8 azalarak 19,3 milyar dolar olarak gerçekleşmesi, uyguladığımız politikaların doğru işlediğini gösteriyor'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 31.05.2012 05:39
Anahtar Kelimeler:
Libya
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