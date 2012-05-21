Turizmin rotası değişiyor

ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türkiye'nin gelen turist sayısı açısından 2011 yılı sonuçlarına göre dünyanın 6'ıncı ülkesi olduğunu belirterek, Türkiye'yi ilk 5 ülke arasında görmek için de önemli bir yol haritası hazırladıklarını bildirdi.



Türkiye'nin dünyanın turizmde parlayan yıldızı olması hedefiyle çalışmalarını yürüttüklerini belirten Günay, ''Şimdi 30 milyon turistten 25 milyar doların üzerinde gelir elde ediyoruz. Önümüzdeki 10 yıl içinde ise 50 milyon gelenden inşallah 50 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin geleceğinde turizm var'' dedi.

Günay, Türkiye'de Ege kıyılarındaki mavi tur güzergahlarına alternatif olarak yeşil tur güzergahları oluşturmaya başladıklarını dile getirerek, ''Samsun'dan, Ordu'dan başlayıp Artvin'in yaylalarına kadar uzanan, doğayı bozmayan, asfaltla kaplı olmayan geleneksel köy yolu standartlarının biraz üzerinde yollarla bir güzergah oluşturulacak. Makul konaklama merkezleriyle, imarı düzenlenmiş yayla yapısındaki yeşil tur güzergahı ile özellikle Körfez'den gelecek olan turistleri Türkiye'nin kuzeyine çekmeye çalışıyoruz'' diye konuştu.