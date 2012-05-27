'Turhan Çömez aranmıyor'

İSTANBUL - Ergenekon Davası'na bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Turhan Çömez ile ilgili çıkarılan yakalama emri ve kırmızı bültenle arama kararının sonucunu sordu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise mahkemeye gönderdiği yazıda, Turhan Çömez'in kırmızı bülten ile arattırılmasıyla ilgili Adalet Bakanlığı tarafından herhangi bir talepte bulunulmadığını bildirdi.





Son Güncelleme: 27.05.2012 05:51