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Tunceli'de 30 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Tunceli'de terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle 30 ayrı bölgenin 16 Kasım'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Tunceli'de 30 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Tunceli'de terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle 30 ayrı bölgenin 16 Kasım'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

02 Kasım 2017 Perşembe 12:36
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Tunceli'de 30 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

TUNCELİ

Tunceli'de terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle 30 ayrı bölgenin 16 Kasım'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli'de teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda kentteki bazı alanların "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği duyurulan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçeleri sınırları içindeki 30 ayrı bölge 2 ila 16 Kasım tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."

Açıklamada, halkın can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine mülkü amir izni olmadan girişlerinin yasaklandığı kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tunceli30 Bölgeözel Güvenlik Bölgesi
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