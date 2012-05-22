Tuncay Özkan'ı geri almamı istedi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Çukurova Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan Mehmet Emin Karamehmet, Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese'nin, ''Dava konusu olaylarla ve sanıklarla ilgili ne biliyorsunuz?'' sorusu üzerine, ''Benim davayla ilgili fazla bilgim yok. Savcının sorularını yanıtlamaya hazırım'' dedi.



Karamehmet, tutuklu yargılanan eski Jandarma İstihbarat Daire Başkanı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ü tanıyıp tanımadığına ilişkin soruya karşılık, ''İsim olarak tanıyordum. Sonradan öğrendim'' derken, tutuklu sanık emekli Albay Hasan Atilla Uğur'u da ''Kürşat Albay'' olarak tanıdığını anlattı.

Karamehmet, salonda bulunan sanık emekli Albay Uğur'u da teşhis etti.

Mahkeme Başkanı Özese'nin, Tuncay Özkan'ın Çukurova Medya Grubu Başkanlığı'ndan ayrılmasıyla ilgili bildiklerini anlatmasını istediği Karamehmet, ''Show TV ve basına bakan arkadaşlar, Tuncay Özkan'ın fiyatının yüksek olduğunu söyleyip, indirmek istemişler. Tuncay Bey de kabul etmemiş. 'Ayrılırım' demiş. Ben o zaman yurt dışındaydım. Döndüğümde ayrılmıştı'' dedi.

Özkan'ın ekip olarak gruba maliyetinin 9 milyon dolar olduğunu da dile getiren Karamehmet, Tuncay Özkan'ın geri alınması konusunda Levent Ersöz ile görüşüp görüşmediğine ilişkin soruya da ''Telefonla görüştüğümü hatırlıyorum. Levent Bey, Tuncay Özkan'ın geri alınmasını istedi. Ricada bulundular. Yeri dolduğu için olamayacağını söyledim'' yanıtını verdi.

Pamukbank'la ilgili görüşme

Levent Ersöz ve Hasan Atilla Uğur ile jandarma sosyal tesislerinde 2002 yılında Pamukbank'la ilgili görüştüğünü belirten Karamehmet, ''Pamukbank'la ilgili sual sordular. Pamukbank BDDK'ya devredilmek üzereydi. 'Neler oluyor, haksızlık, bir şey var mı?' diye sordular. Cevapladım. İkisi de üniformalıydı'' dedi.