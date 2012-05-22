Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Tuncay Özkan'ı geri almamı istedi

Mehmet Emin Karamehmet, tanık sıfatıyla katıldığı "Ergenekon" duruşmasında, Levent Ersöz'le arasında geçen görüşmeyi aktardı.

Tuncay Özkan'ı geri almamı istedi

Mehmet Emin Karamehmet, tanık sıfatıyla katıldığı "Ergenekon" duruşmasında, Levent Ersöz'le arasında geçen görüşmeyi aktardı.

22 Mayıs 2012 Salı 18:34
492 Okunma
Tuncay Özkan'ı geri almamı istedi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Çukurova Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan Mehmet Emin Karamehmet, Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese'nin, ''Dava konusu olaylarla ve sanıklarla ilgili ne biliyorsunuz?'' sorusu üzerine, ''Benim davayla ilgili fazla bilgim yok. Savcının sorularını yanıtlamaya hazırım'' dedi.

Karamehmet, tutuklu yargılanan eski Jandarma İstihbarat Daire Başkanı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ü tanıyıp tanımadığına ilişkin soruya karşılık, ''İsim olarak tanıyordum. Sonradan öğrendim'' derken, tutuklu sanık emekli Albay Hasan Atilla Uğur'u da ''Kürşat Albay'' olarak tanıdığını anlattı.
Karamehmet, salonda bulunan sanık emekli Albay Uğur'u da teşhis etti.
Mahkeme Başkanı Özese'nin, Tuncay Özkan'ın Çukurova Medya Grubu Başkanlığı'ndan ayrılmasıyla ilgili bildiklerini anlatmasını istediği Karamehmet, ''Show TV ve basına bakan arkadaşlar, Tuncay Özkan'ın fiyatının yüksek olduğunu söyleyip, indirmek istemişler. Tuncay Bey de kabul etmemiş. 'Ayrılırım' demiş. Ben o zaman yurt dışındaydım. Döndüğümde ayrılmıştı'' dedi.
Özkan'ın ekip olarak gruba maliyetinin 9 milyon dolar olduğunu da dile getiren Karamehmet, Tuncay Özkan'ın geri alınması konusunda Levent Ersöz ile görüşüp görüşmediğine ilişkin soruya da ''Telefonla görüştüğümü hatırlıyorum. Levent Bey, Tuncay Özkan'ın geri alınmasını istedi. Ricada bulundular. Yeri dolduğu için olamayacağını söyledim'' yanıtını verdi.

Pamukbank'la ilgili görüşme
Levent Ersöz ve Hasan Atilla Uğur ile jandarma sosyal tesislerinde 2002 yılında Pamukbank'la ilgili görüştüğünü belirten Karamehmet, ''Pamukbank'la ilgili sual sordular. Pamukbank BDDK'ya devredilmek üzereydi. 'Neler oluyor, haksızlık, bir şey var mı?' diye sordular. Cevapladım. İkisi de üniformalıydı'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 22.05.2012 10:35
Anahtar Kelimeler:
Tuncay Özkanı Geri Almamı Istedi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
2940 terörist etkisiz hale getirildi
2940 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ