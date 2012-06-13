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Tüm seçenekler masada

Başbakan Erdoğan, özel yetkili mahkemelerle ilgili Adalet Bakanlığı'nın çalışma yürüttüğünü, bu mahkemelerin kaldırılması dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

Tüm seçenekler masada

Başbakan Erdoğan, özel yetkili mahkemelerle ilgili Adalet Bakanlığı'nın çalışma yürüttüğünü, bu mahkemelerin kaldırılması dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

13 Haziran 2012 Çarşamba 08:32
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Tüm seçenekler masada

TBMM

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in başkanlığında TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.
Erdoğan, özel yetkili mahkemelerle ilgili Adalet Bakanlığı'nda bir çalışma yürütüldüğünü bildirdi.
Özel yetkili mahkemelerin tamamen kaldırılmasının da söz konusu olabileceğini kaydeden Erdoğan, ''CMK 250'inci maddeyle ilgili düzenlemeyi yapan da bu Parlamento. Nasıl yaptıysa şimdi bunun üzerinde daha farklı bir düzenlemeyi yapma yetkisi, hakkı Parlamento'nundur'' dedi.
Erdoğan, ''Özel yetkili mahkemelerin tamamen kaldırılması mı yoksa yetkilerinin kısıtlanması mı söz konusu'' sorusuna, ''Artık o, müzakereler tartışmalar yapıldıktan sonra zaten gündeme gelir'' karşılığı verdi. ''Tamamen kaldırılması seçeneği de masada mı?'' sorusuna da Erdoğan, ''Her şey olabilir'' cevabı verdi.

Buna ihtiyacımız vardı
TBMM Başkanı Cemil Çiçek de bir gazetecinin, ''Sayın Başbakan'ın tavsiyesi, talebi oldu mu bu sürece ilişkin?'' sorusuna, ''Komisyona destek ifade etti'' yanıtını verdi. Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Yıl sonuna kadar olan beklentisini ifade etti. Bu bizim zaten bir ölçüde de taahhüdümüz. Sayın Başbakan, 'siz işinize bakın, dışarıda tartışmalar olabilir ama komisyon olarak doğru olan neyse siz bu çalışmaları sürdürün' tarzında bence önemli mesaj vermiş oldu. Bizim de ihtiyacımız budur.''

Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü
TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyelerinin, liderler turu kapsamında Başbakan Erdoğan'ı ziyareti, 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmeye CHP Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum dışındaki komisyon üyelerinin tamamı katıldı.

Görüşme trafiği
Komisyon, 18 Haziran Pazartesi günü saat 11.00'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile saat 12.00'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'de, saat 14.00'de ise BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı parti Genel Merkezi'nde ziyaret edecek.

AA

Son Güncelleme: 13.06.2012 00:33
Anahtar Kelimeler:
Anayasa
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