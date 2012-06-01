TSK'nın personel sayısı açıklandı

ANKARA -

'nın internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde 327, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 33, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ise 2 general/amiral bulunuyor.



Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde 33 bin 539, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 5 bin 463, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ise 591 subay görev yapıyor.Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde 70 bin 630, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 22 bin 437, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ise bin 396 astsubay bulunuyor.

Jandarma Genel Komutanlığı emrinde 24 bin 176 uzman jandarma görev yaparken, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde 34 bin 418, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 8 bin 75, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ise 605 uzman erbaş görev alıyor.

TSK'nın toplam, 720 bin 648 personeli bulunuyor.