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TSK İç Hizmet Yönetmeliğinde değişiklik

Askerlik hizmetini yapmakta iken vefat eden erbaş ve erlerin mezarlarının yapım giderleri, ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden karşılanacak.

TSK İç Hizmet Yönetmeliğinde değişiklik

Askerlik hizmetini yapmakta iken vefat eden erbaş ve erlerin mezarlarının yapım giderleri, ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden karşılanacak.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 13:51
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TSK İç Hizmet Yönetmeliğinde değişiklik

ANKARA 

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, er ve erbaşların izinlerini düzenleyen maddede değişiklik yapılarak buna yeni fıkralar eklendi. "Kendisinin veya ailesinin ikamet ettikleri garnizonlara dağıtım olup, evci çıkanların evcilik işlemleri iptal edilir ve dağıtımları başka garnizonlara yapılır" maddesi kapsamından sözleşmeli erbaş ve erler çıkartıldı.

Ayrıca yapılan düzenleme ile annesi, babası, eşi ile evli erkek ve kız kardeşlerinin geçici veya daimi ikamet ettiği yerlerde görev yapan sözleşmeli erbaş ve erlere birlik ihtiyaçları dikkate alınarak gece yatısı izni verilebilecek.

Mezar giderleri karşılanacak

Söz konusu yönetmelikte "Hastalanan Er Ve Erbaşlar Hakkında Yapılacak İşlem"ler bölümünde de değişiklik yapıldı. Cenaze giderlerinin tanımının da yapıldığı değişikliğe göre, cenaze giderleri, cenazenin defnedildiği yerin en yüksek rayicine göre ödenecek. Cenaze sahiplerine acil ihtiyaçlarına binaen, cenaze masraflarına sarf edilmek ve bilahare mahsubu yapılmak üzere yeteri kadar avans, harcama yetkilisi mutemedine verilecek. Askerlik hizmetini yaparken vefat eden erbaş ve erlerin mezarlarının yapım giderleri ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden karşılanacak.

Şehitliklere defnedilmesine karar verilen erbaş ve erlerin mezar yapımına ilişkin işlemlerde Şehitlik Yönetmeliği esas alınacak

Yönetmelikte, "Askeri Okullarda Nöbet" bölümünde de değişikliğe gidildi. Buna göre okul nöbetçi amirliği, okulda mevcut binbaşı ve yarbaylar arasında (zaruri hallerde yüzbaşılar da dahil edilebilir), okul nöbetçi subaylığı ise okulda mevcut asteğmen ile yüzbaşılar arasında tutulacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Şehitlik YönetmeliğiAskeri Okullarda Nöbet
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