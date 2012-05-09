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TRT 'İsmail Abi'ye ses çıkarmadı!

'Leyla ile Mecnun' dizisinin sevilen karakteri İsmail Abi'nin İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e 'takla' göndermesine, TRT'den 'saygısızlık, hakaret yoksa bizim için sorun yok' açıklaması geldi.

TRT 'İsmail Abi'ye ses çıkarmadı!

'Leyla ile Mecnun' dizisinin sevilen karakteri İsmail Abi'nin İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e 'takla' göndermesine, TRT'den 'saygısızlık, hakaret yoksa bizim için sorun yok' açıklaması geldi.

09 Mayıs 2012 Çarşamba 10:08
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TRT 'İsmail Abi'ye ses çıkarmadı!
TRT'nin sevilen dizisi Leyla ile Mecnun'dan, Pasinler'de kendisini karşılayan vatandaşa "Nereden bileyim sevindiğini hadi bir takla at da görelim" diyen Bakan İdris Naim Şahin'e taklalı eleştiri geldi.
Dizinin son bölümünde, fenomen karakter 'İsmail Abi', bir arkadaşıyla lokantaya iş görüşmesine gider.
"İşi çok mu istiyorsun" diye soran işveren, "Nereden bileyim çok istediğini, kalk bi oyna, ya da bir takla at da anlayayım" der ve yanıt İsmail Abi'den gelir: Hafız ne oluyor ya, takla makla. Bu adam iş istiyor, dilenmiyor ki? Bu neyin taklası anlamıyorum ki? O elini indir. Çalışılmaz bunun yanında. Bu adam 40 takla atsan iş miş vereceği yok. Artist, çoluk çocuk sahibi koca adamı maymun edeceksin burada. Artist..."
Akşam gazetesinden Volkan Yanardağ'ın haberine göre, TRT yetkililerinin konuyla ilgili açıklaması şöyle:
"Dizinin bir dış yapım ve komedi dizisi. Güncel olaylarla ilgili espriler yapılıyor.Türkiye'nin gündemine ilişkin sosyal olaylar, hicvediliyor. Herhangi bir saygısızlık, hakaret yoksa bizim için sorun yok. Zaten bu gibi bir sorun olsaydı, denetim birimimiz gerekli uyarıyı yapardı."
Yetkililer ayrıca, diziye parasını veren TRT'nin de bu tür eleştirilerden nasibini aldığını belirterek, "Önceki bölümlerden birinde de dizinin yayınlandığı kurum eleştirildi. TRT'nin elektrik faturalarından aldığı pay, dizinin bir bölümünde hiciv konusu yapıldı" dedi.

Son Güncelleme: 09.05.2012 02:10
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