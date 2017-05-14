Trafiğe ileri teknoloji ile çözüm

ANKARA - Intertraffic İstanbul Fuarı Bilim Kurulu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde özellikle büyükşehir belediyelerinin, büyük nüfus ve mobiliteyi yönetebilmek için akıllı şehir uygulamalarına yatırım yaptığını belirtti.

Akıllı şehir çözümlerinin ise yüzde 94 oranıyla en çok ulaşım alanında kullanıldığını anlatan Ilıcalı, "Kişi, araç ve altyapı iletişimini daha akıllı hale getirerek daha güvenli bir ulaşım için doğa dostu, teknolojik çözümler sunan uygulamalardan oluşan Akıllı Ulaşım Sistemleri, çözüme giden yolun en önemli bileşenlerinden biri olarak görünüyor." dedi.

Mustafa Ilıcalı, özellikle büyükşehirlerde günlük hayatı kolaylaştıran teknolojik, hızlı ve konforlu çözümler sunarak entegre ulaşım sistemlerine katkı sağlayan park sistemleri uygulamalarının, trafik yönetimi ve planlaması, yol güvenlik ekipmanları, ulaşım alt yapı sistemleri, ulaşımda güvenlik ve karayollarının en verimli şekilde kullanılmasında öne çıktığını ifade etti.

Ilıcalı, ekonominin ve yaşam kalitesinin can damarının ulaşım sektörü olması nedeniyle, en büyük yatırımların bu sektöre yapıldığını bildirdi.

"Karayolu için 166 milyar lira yatırım yapılacak"

Avrupa’yı Asya’ya dördüncü kez bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelinin atıldığını anımsatan Ilıcalı, 2023 yılına kadar karayolu ulaşımı için 166 milyar lira yatırım yapılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Ilıcalı, bu yatırımlar gerçekleştiğinde, bölünmüş yolların toplamının 32 bin kilometreye, Yap İşlet Devret (YİD) modeliyle yapılacak otoyol uzunluğunun 7 bin 500 kilometreye yükseleceğini ifade ederek, "Bugün itibarıyla bin kilometreye düşen 2,5 kilometrelik otoyol uzunluğumuz 9,2 kilometreye yükselerek, AB ülkelerinin ortalama değerine ve toplam karayolu ağımız da 67 bin kilometreye ulaşacaktır." diye konuştu.

Intertraffic İstanbul'un sektör için önemine değinen Ilıcalı, fuara yurt içinden kamudan özel sektöre ulaşımla ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile 90'dan fazla ülkeden ziyaretçi ve 200 firmanın katılacağını açıkladı.