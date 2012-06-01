Topyekun hedef alınıyoruz

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, televizyonlarda yayınlanan Ulusa Sesleniş konuşmasında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sözlerine mayıs ayı içinde şehit olan güvenlik görevlilerini rahmetle anarak başlayan Erdoğan, Türkiye'nin son 30 yıl boyunca terörle mücadele ettiğini ifade etti.



Erdoğan, şöyle konuştu:

''Bugün, kardeşlik hukukunu daha da yüceltmek; daha bir muhabbetle, samimiyetle kucaklaşmak durumundayız. Kardeşlik hukukumuzun zedelenmesine, asla ve asla fırsat tanımamalıyız. Son aylarda, Uludere'de meydana gelen acı hadise üzerinden, güvenlik güçlerimiz, kurumlarımız, hükümetimiz topyekun hedef alınıyor. Sadece bunlar değil, aslında, Uludere istismarı üzerinden, acının istismarı üzerinden, kardeşliğimiz hedef alınmak isteniyor. Muhalefet, bu meselede de maalesef sorumlu bir tavır sergilemiyor. Maalesef, kimi medya kuruluşları, terör gibi son derece önemli, milli ve hayati bir meselede dahi, milletin yanında yer almıyor, alamıyor.

Bu ülkenin kurumlarına, bu ülkenin siyasetçilerine, bu ülkenin idarecilerine inanmayanlar, gidiyor, yabancı ülkelerin kasıtlı yayınlarına inanıp, Türkiye'de istismar siyasetini doruk noktalara çıkarabiliyor. Şundan emin olunuz sevgili vatandaşlarım. Devlet, Uludere hadisesi sonrasında, üzerine düşeni yapmıştır ve yapacaktır. Hükümetimiz, bu acı hadise sonrasında ve bugün, gerekeni yapmıştır ve yapacaktır. Yargı, aynı şekilde, meselenin peşini bırakmayacak, meseleyi tüm boyutlarıyla aydınlatacaktır.''