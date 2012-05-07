Test sonuçları bugün açıklanabilir

Karaman Piri Reis Kültür Merkezi'nde düzenlenen ''Selim ve Arkadaşları Trafikte'' adlı animasyon filminin gala programına katılan Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, ardından Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Burada öğrencilerle bir araya gelen Dinçer, öğrencilere Fatih Projesi kapsamında tablet bilgisayar dağıttı.



Ziyaretin ardından öğrencilerle fotoğraf çektiren Dinçer, daha sonra İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan 24 derslikli Doğukışla İlköğretim Okulu'nun temel atma törenine katıldı.

Okullardaki süt dağıtımı

Dinçer, törende yaptığı konuşmada, yeni bir proje olarak okullarda süt dağıtımına başladıklarını anımsatan Dinçer, bu projenin, ön yargısız şekilde yaklaşıldığında takdir edilecek bir proje olduğunu söyledi.

Dinçer, okullarda süt dağıtımıyla ilgili şikayetlerin, 2. gün yüzde 60 oranında, 3. gün ise yüzde 90 oranında azaldığını belirterek, ''Bugün bu konuda bana intikal eden bir sorun yok'' dedi.

Öyle acımasız, insafsız suçlamaya ve hakarete varan tarzda bir eleştiri yapılıyor ki; kabullenmek bir tarafa toplum içerisinde böylesine kültüre sahip olmak da insanı gerçekten utandırdığını belirten Ömer Dinçer, ''Burada haklılık payı görmek, yapılan eleştirileri kendimiz için rehber edinecek bir ipucu bulmak çok mümkün gözükmüyor'' diye konuştu.

Test sonuçları

Süt ve çocuklar üzerinde yapılan test sonuçlarının büyük ihtimalle bugün itibariyle açıklanacağını ifade eden Dinçer, ''Ben bu konuda fikir beyan etmek istemiyorum ama şunu bilmeliyiz ki; bilim adamları ve uzmanların bu konuda söyleyeceği söz bizim için de rehber olacak'' dedi.

Dinçer, ''Yanlış yapana hesap soracak güce sahibiz ama yapılan eleştirileri de asla kabullenme eğilimi içinde olmayacağız. Biz ısrarla sütümüzü çocuklara dağıtacağız'' dedi.