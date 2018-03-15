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Teröristler için çember daraldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Afrin'i yeni bir Kandil yapmak istiyorlardı. Zeytin Dalı Harekatı ile bu, bertaraf edildi. Çember iyice daraldı teröristler için. Afrin merkezinin de teröristlerden tamamen temizlenmesini öngörüyoruz." dedi.

Teröristler için çember daraldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Afrin'i yeni bir Kandil yapmak istiyorlardı. Zeytin Dalı Harekatı ile bu, bertaraf edildi. Çember iyice daraldı teröristler için. Afrin merkezinin de teröristlerden tamamen temizlenmesini öngörüyoruz." dedi.

15 Mart 2018 Perşembe 11:33
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Teröristler için çember daraldı

ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT Haber’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Kalın, "Afrin'i yeni bir Kandil yapmak istiyorlardı. Zeytin Dalı Harekatı ile bu bertaraf edildi. Çember iyice daraldı teröristler için. Çok kısa bir zaman içerisinde Afrin merkezinin de teröristlerden tamamen temizlenmesini öngörüyoruz." dedi.

Harekatın başarıyla sürdüğüne işaret eden Kalın, "(Afrin) Şu an itibarıyla yüzde 70'in üzerinde coğrafi konum itibarıyla güvenliği sağlanmış durumda." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü KalınAfrinTeröristler
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