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Terör örgütü PKK, Sincar'da çocukları silah altına alıyor

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde yuvalanan terör örgütü PKK, Ezidi çocukları zorla silah altına alıyor.

Terör örgütü PKK, Sincar'da çocukları silah altına alıyor

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde yuvalanan terör örgütü PKK, Ezidi çocukları zorla silah altına alıyor.

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:42
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Terör örgütü PKK, Sincar'da çocukları silah altına alıyor

DUHOK

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde yuvalanan terör örgütü PKK, Ezidi çocukları zorla silah altına almaya devam ediyor.

Musul Arap Aşiretleri Sözcüsü Muzahim Ahmed el-Huveysi, PKK'nın Sincar'daki terör faaliyetleri, kampları ve militan sayısına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Örgütün küçük yaştaki çocukları zorla silah altına aldığını söyleyen Huveysi, "PKK, Sincar ilçesinde 100'den fazla çocuğu kaçırarak zorla silah altına aldı. Bu çocuklar Sincar'da eğitim aldıktan sonra Suriye'ye gönderilerek YPG/PKK saflarında çatışmalara katılıyor. Çocuklar, Sincar ve Musul'daki farklı etnik gruplardan oluşuyor." dedi.

"PKK'nın Sincar'da 5 kampı bulunuyor"

Örgütün ilçede 150'den fazla tünel kazdığını belirten Huveysi, "Bu tüneller Sincar Dağı ve ilçenin merkezinde yer alıyor. Depo amaçlı kullanılan tünellerde ağır ve hafif silahlar bulunuyor, ayrıca militanlar saldırı gibi durumlarda buraları saklanma yeri olarak da kullanıyor." diye konuştu.

Huveysi, PKK militanlarının Sincar'daki sayısına ilişkin ise şunları söyledi:

"PKK'nın Sincar'da 5 kampı bulunuyor. Her kampta yaklaşık bin militan kayıtlı. PKK'nın ilçede yaklaşık 5 bin militanı var. Kayıt altına alınmamış yüzlerce militanı ve taraftarı da bulunuyor."

"Türkiye'nin müdahale etmesinde hemfikiriz"

Bölgeyi tehdit eden PKK'nın temizlenmesi için Türkiye'den destek isteyen Huveysi, "Biz Musul Arap aşiret liderleri olarak PKK'nın bölgedeki eylemlerini sonlandırmak için Türkiye'nin müdahale etmesi konusunda hemfikiriz." ifadesini kullandı.

Teröristlerin sürekli Sincar ile Suriye arasında geçiş yaptığını dile getiren Huveysi, sınır bölgelerinde askeri malzeme alışverişi yapıldığını ve örgütün bölgede kurduğu onlarca kontrol noktasında haraç topladığını kaydetti.

PKK'nın Sincar'da konuşlanması

Terör örgütü PKK, DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'a saldırısı sırasında Ezidileri koruma bahanesiyle Suriye ve Kandil'den gelerek bölgede konuşlanmaya başlamıştı.

Sincar'ın DEAŞ'tan temizlenmesine rağmen bölgede yayılmacı bir politika izleyen örgüt, Ezidileri silahlandırıp farklı isimler altında gruplar kurmuştu.

Irak merkezi hükümeti, Ekim 2017'de tartışmalı bölgelere yönelik askeri operasyonda Sincar başta olmak üzere birçok yerde kontrolü sağlamıştı.

Sincar'ın Bağdat yönetiminin kontrolüne geçmesinden sonra Mart 2018'de PKK, ilçeden çekildiğini öne sürmüş, Irak ordusunun da örgütün boşalttığı kamplara yerleştiği iddia edilmişti. Ancak bunların aksine PKK bölgedeki yayılmacı politikasına devam ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
PKKTerörSincarçocukSilahönce Vatan
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