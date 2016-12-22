BURSA

AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun, CHP İl Başkanı Şadi Özdemir ve MHP İl Başkanı Tevfik Topçu, düzenledikleri ortak basın toplantısıyla son günlerde yaşanan terör olaylarını kınadı.

Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda grup adına konuşan AK Parti İl Başkanı Torun, İstanbul ve Kayseri'de gerçekleştirilen terör olaylarının ardından Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikastın, milletin birliğine ve beraberliğine yönelik vahşet gösterileri olduğunu belirtti.

Bu hain saldırılarla hiçbir kutsalı tanımadığını gösteren teröristlerin, bir kez daha insanlık düşmanı yöntemlerini devreye soktuğunu ifade eden Torun, şöyle konuştu:

"Bunu yapan örgütün adı ne olursa olsun bilsinler ki bu milletin kardeşliğini, birliğini beraberliğini bozamayacaklar, tam aksine gittikçe birbirimize daha sıkı sarıldığımızı göreceklerdir. Hiçbir talep, hiçbir mazeret, terörizme meşruiyet kazandıramaz. Terör ve terörden beslenenler hiçbir zaman bu ülkede hakimiyet kuramayacak, yüzlerce yıldır tarihini kahramanlıklarla yazmış olan milletimizi yıldıramayacaktır. Tarihimizden aldığımız güçle terör saldırıları karşısında millet olarak topyekün mücadele edeceğimizden ve daha da kenetleneceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

Torun, teröre verecekleri en güzel cevabın, kardeşliklerini daha da güçlendirmek olduğunu vurgulayarak, "15 Temmuz'da milletimizin iradesine karşı FETÖ ihanet şebekesi tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan alçakça girişime karşı siper ettiği göğsüyle, inancıyla, vatan sevgisiyle tanklara, tüfeklere karşı koyan aziz milletimiz, inanıyoruz ki teröre, şer odaklarına karşı her zaman olduğu gibi daha da kenetlenecek ve bu şerre bir 'dur' denilecektir." diye konuştu.

Torun, şöyle devam etti:

"Ortadoğu ülkelerinin, insanların etnik ve mezhepsel farklılıkları üzerinden kan gölüne döndürüldüğünü, parçalandığını unutmayarak ve bu tuzağa asla düşmeyerek farklılıklarımızla bu ülkeyi vatan yapan, bu halkı millet yapan değerler için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizler farklı görüşlerden siyasi partilerin temsilcileri olarak ülkemizin birliği, bütünlüğü, bekası yolunda biriz, beraberiz ve bu bütünlük adına canlarını siper eden güvenlik güçlerimizle devletimizin yanındayız. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

AA