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Terör fiillerine devam ediyor

Başbakan Erdoğan, ''Terör şu anda her zamanki gibi fiillerine devam ediyor. Mücadelemizi aynı şekilde devam ettireceğiz'' dedi

Terör fiillerine devam ediyor

Başbakan Erdoğan, ''Terör şu anda her zamanki gibi fiillerine devam ediyor. Mücadelemizi aynı şekilde devam ettireceğiz'' dedi

25 Mayıs 2012 Cuma 14:51
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Terör fiillerine devam ediyor
İSTANBUL - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki patlamaya ilişkin olarak, ''Tabii terör şu anda her zamanki gibi fiillerine devam ediyor ve farklı yaklaşımlar sergileyenler önce buna baksınlar. Önce buna cevap vermesi lazım. Tabii ki şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ağır yaralı kardeşimize Allah'tan şifalar diliyorum'' dedi.

Mücadelemiz devam edecek
Başbakan Erdoğan, ''Başta bölücü terör örgütünün, kendisi ve siyasi uzantısı durumunda olan siyasi partinin, bu tavırlar karşısındaki durumu çok çok önemli. Onun için tabii bizler çok daha kararlı bir şekilde bundan sonraki süreçte bu mücadelemizi bölücü terör örgütüyle aynı şekildi devam ettireceğiz'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 25.05.2012 06:53
Anahtar Kelimeler:
Terör
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