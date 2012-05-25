Terör fiillerine devam ediyor

İSTANBUL - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki patlamaya ilişkin olarak, ''Tabii terör şu anda her zamanki gibi fiillerine devam ediyor ve farklı yaklaşımlar sergileyenler önce buna baksınlar. Önce buna cevap vermesi lazım. Tabii ki şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ağır yaralı kardeşimize Allah'tan şifalar diliyorum'' dedi.

Mücadelemiz devam edecek

Başbakan Erdoğan, ''Başta bölücü terör örgütünün, kendisi ve siyasi uzantısı durumunda olan siyasi partinin, bu tavırlar karşısındaki durumu çok çok önemli. Onun için tabii bizler çok daha kararlı bir şekilde bundan sonraki süreçte bu mücadelemizi bölücü terör örgütüyle aynı şekildi devam ettireceğiz'' diye konuştu.