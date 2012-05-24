Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, beraberindeki üyelerle İzmir Caddesi'ndeki Devlet Personel Başkanlığı'ndaki Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvuruda bulundu.

Başkanlık önünde sendika üyeleri tarafından çiçeklerle karşılanan Koncuk, toplu sözleşme ile ilgili genel itirazı Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu'nun yaptığını, kendilerinin de yetkili oldukları hizmet kollarında itirazlarını yapacağını söyledi.

İtirazlarda bugünün son gün olduğunu belirten Koncuk, ''Dün bir memur isyanı yaşanmıştır. Neye isyan etmiştir memur, geçinme aczi içerisinde bırakılmalarına isyan etmiştir. Emekliler, yok sayılmasına isyan etmiştir. Bu isyanı, bu tepkiyi Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun değil ama hükümetin mutlaka görmesi lazım'' dedi.

Hükümetin masada 11 üyenin 6'sının iradesine hakim gibi göründüğünü savunan Koncuk, şöyle devam etti:

''Dünkü tepkimiz, hükümete doğrudan doğruya yönelik bir tepkiydi. İnşallah bu tepki görülür. Görülmezse ne olur? Görülmezse şundan endişe duyarız; bu tepki derinleşerek devam eder. Çünkü kamu çalışanları artık anne- baba olarak görevlerini yapamaz hale geldi. Yaşama acziyeti içerisinde, borç harç içerisinde, kredi kartlarına mahkum halde yaşıyor. Biz pastadan payın, adil gelir dağılımı anlayışı çerçevesinde kamu çalışanlarına, işsizlerimize, asgari ücretle çalışanlarımıza, diğer bütün kesimlere verilmesini talep ediyoruz. Türkiye artık mutlu azınlığın ülkesi olmamalı. Türkiye bütün kesimleriyle, gelirin adil dağıtıldığı, paylaşıldığı bir ülke olmalı. Madem ki milli gelir 10 bin 500 dolara yükselmişse, bu gelirin adil dağıtılması gerek. Ülkeyi yönetenlerin bu tepkileri görmek, hesap etmek ve buna göre ekonomik tedbirler ortaya koyması lazımdır. İnşallah bunun adımı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 29'unda verileceği karar olur. Başvurumuzun hayırlı olmasını diliyorum.''