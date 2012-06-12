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Teklif etme veresiye, dost kalalım ölesiye

Bakan Bağış, "AB'ye diyoruz ki, 'Teklif etme veresiye, dost kalalım ölesiye.' AB sürecinde herkes hangi yoldan geçtiyse biz de oradan geçmek istiyoruz" diye konuştu.

Teklif etme veresiye, dost kalalım ölesiye

Bakan Bağış, "AB'ye diyoruz ki, 'Teklif etme veresiye, dost kalalım ölesiye.' AB sürecinde herkes hangi yoldan geçtiyse biz de oradan geçmek istiyoruz" diye konuştu.

12 Haziran 2012 Salı 13:48
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Teklif etme veresiye, dost kalalım ölesiye
ANKARA - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış,  Rixos Otel'de düzenlenen "Avrupa Birliği (AB) Sürecinin Türk Esnaf ve Sanatkarlarına Etkileri" konulu panelin açılışında yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkarların Türkiye'nin bel kemiği olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği sürecinin Türkiye'nin demokratikleşmesi, şeffaflaşması ve kalkınması açısından çok önemli olduğuna işaret eden Bağış, "Esnaflar her gün sabah kepengini açarken, akşam tezgahını toplarken bunu aklında tutmalı" dedi.  
Bağış, şöyle devam etti:
"Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'ye arıza çıkarmayı maharet zannedenlerin de başına gelenleri görüyoruz. Teker teker kendi seçmenleri onları balık tutmaya gönderiyor. Geride kalan halen bir iki tane çarpık zihniyetli varsa, onlara da esnafın diliyle seslenmek istiyorum. 'Satılan mal geri alınmaz arkadaş. Türkiye'yi 1959'dan bu yana Avrupa Birliği'nin bütün kurumlarında bütün koridorlarında bütün aşamalarından geçirmişsiniz, bu saatten sonra Türkiye'nin Avrupalılığını tartışmak haddiniz değil' diyorum.
Avrupa Birliği'ne biz diyoruz ki, 'Teklif etme veresiye, dost kalalım ölesiye.' Herkes hangi yoldan geçtiyse, Avrupa Birliği sürecinde hangi aşamalardan geçtiyse biz de oradan geçmek istiyoruz." 

TESK Başkanı Palandöken
TESK Başkanı Bendevi Palandöken ise, "Esnafımızın imkanlarını artırmak için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. İŞKUR ve KOSGEB ile yaptığımız anlaşmalar bu kapsamda yaptıklarımızdan sadece bir kaçı. ATAUM ile işbirliğimiz ise işin AB kısmı. Bu işbirliğiyle esnafın AB sürecine ayak uydurmasını sağlamayı hedefliyoruz. Artık esnafımızın yakarmasını istemiyoruz. Büyüyen ekonomisiyle dünyada dikkat çeken Türkiye'nin, güçlü esnaflarının da olmasını istiyoruz" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 12.06.2012 05:51
Anahtar Kelimeler:
Egemen Bağış
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