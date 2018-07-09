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Tekirdağ'daki tren kazasında hayatını kaybedenler toprağa veriliyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında hayatını kaydedenler son yolculuklarına uğurlanıyor.

Tekirdağ'daki tren kazasında hayatını kaybedenler toprağa veriliyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında hayatını kaydedenler son yolculuklarına uğurlanıyor.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 18:19
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Tekirdağ'daki tren kazasında hayatını kaybedenler toprağa veriliyor

ANKARA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında yaşamını yitirenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Kazada hayatını kaydeden Özcan Cesur (47), son yolculuğuna uğurlandı.

Cesur'un cenazesi Muratlı Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak İnanlı Mahallesi'ndeki camiye getirildi.

Özcan Cesur'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İnanlı Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Cesur'un, akrabasının düğünü için ilçeye geldiği ve düğünden sonra Çorlu'ya dönmek için trene bindiği öğrenildi.  

64 yaşındaki Zübeyda Seven toprağa verildi

Kazada hayatını kaydedenlerden Zübeyda Seven de (64), son yolculuğuna uğurlandı.

Seven'in cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak, Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesindeki Merkez Camisi'ne getirildi. 

Kazada hayatını kaybeden Seven'in yakınları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Seven'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden Seven'in, eşi Selahattin Seven ile birlikte ilçede bir yakınlarının düğününden döndüğü, Selahattin Seven'in de kazadan sonra yaralı olarak sevk edildiği Çorlu'da özel bir hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda (TCDD) güvenlik görevlisi Seyfi Erbil de (42) aynı camide öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi. 

Anne - kız aynı trenden yan yana tabutlara

Kazada vefat eden Derya Güvenç Kurtuluş (30), kızı Beren Kurtuluş (6 aylık) ve ablası Emel Güvenç Duman (36) için, Çorlu Merkez Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törende aile yakınlarının güçlükle ayakta durdukları gözlendi.

Öğle vakti aynı aileden Bihter Bilgin'i (14) toprağa veren aile, Derya Güvenç Kurtuluş, Emel Güvenç Duman ile minik Beren'i son yolculuklarına uğurladı.

Cenazeler Ergene ilçesi Vakıf Mahallesi'nde bulunan mezarlığa defnedildi.

Cenaze törenine aile ve yakınları, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, CHP Tekirdağ milletvekili Candan Yücer, CHP İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Ali Şeker ve İYİ Parti Tekirdağ milletvekili Enes Kaplan katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağTren KazasıHayatını Kaybedenler
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