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Tecavüzcü için Kadıköy'den ses yükseliyor

Hayvanseverler, tecavüze uğrayan 4 aylık köpek için Kadıköy Rıhtım'da bir araya geliyor

Tecavüzcü için Kadıköy'den ses yükseliyor

Hayvanseverler, tecavüze uğrayan 4 aylık köpek için Kadıköy Rıhtım'da bir araya geliyor

02 Haziran 2018 Cumartesi 12:44
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Tecavüzcü için Kadıköy'den ses yükseliyor

İSTANBUL-  Konya’da sosyal medya hesabından 4 aylık köpeğe tecavüz edilen videoyu paylaşan A.Ş. hayvan hakkı savunucuları tarafından şikayet edilmişti. İfadesi alınan şahıs videodaki kişinin kendisinin olmadığını ve videoyu kendisinin paylaşmadığını iddia etmişti. A.Ş.’ye, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında ‘Hayvana kötü muamele yapmak’ suçundan Orman ve Su İşleri 8’inci Bölge Müdürlüğü 625 lira idari para cezası uygulanmıştı.

"5199 Kanunun Kabahat Değil, Suç Kanunu olarak tanımlanmalıdır!"

Cezayı yeterli görmeyen ve videodaki kişinin A.Ş olduğunu iddia eden hayvanseverler Bimer(Başbakanlık İletişim Merkezi) ve Cimer(Cumhurbaşlanlığı İletişim Merkezi) üzerinden konuyla ilgili dilekçe verme çağrısında bulunması ile birlikte "ARTIK SOKAK CANLARINA SESSİZ KALMAYACAĞIZ" diyen hayvanseverler; 3 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ (YARIN) SAAT: 18.00'da KADIKÖY RIHTIM BEŞİKTAŞ İSKELESİ önünde toplanacağını açıkladı. 

Haber: Elif Günay

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 02.06.2018 12:52
Anahtar Kelimeler:
3 HAZİRAN PAZAR GÜNÜKonyaTecavüze Uğrayan 4 Aylık KöpekHayvanseverler
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