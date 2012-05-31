TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Çankırı Milletvekili İdris Şahin, alt komisyonlar tarafından 1980 darbesiyle ilgili 60, 1960 darbesiyle ilgili 43, 28 Şubat süreciyle ilgili 180'in üzerinde ismin dinlenmesinin talep edildiğini söyledi.

Şahin, Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, komisyonun yaklaşık 2 saat süren toplantısında ana konuları ve alt komisyonların işleyiş tarzıyla ilgili ilgili müzakereleri sonuçlandırdığını belirtti.

Alt komisyonların, dinlenmesi için tespit ettiği isimlerin de ele alındığını ifade eden Şahin, 1980 darbesiyle ilgili 60, 1960 darbesiyle ilgili 43, 28 Şubat süreciyle ilgili 180'in üzerinde ismin dinlenmesinin talep edildiğini belirtti. Söz konusu isimlerin önemli bölümünün müşterek isimlerden oluştuğuna dikkati çeken Şahin, bu nedenle önce müşterek isimleri ayırıp, ardından alt komisyonların talep ettiği isimlerin netleştirileceğini kaydetti.

Ortak isimlerin, ana komisyon tarafından dinlenmesine karar verildiğini anlatan Şahin, dinlemenin, bu kişilerle yapılacak görüşmelerin söz konusu kişilerin yaş, sağlık durumu ve bulundukları illere göre planlanacağını söyledi. Şahin, ''Öncelikle Ankara'da dinlenmesi gerekenleri Ankara'da dinlemeye, Ankara dışında dinlenmesi gerekenlerin ise bulundukları mahallerde ya da evlerinde dinlemeye karar verdik'' dedi.

Komisyonun Numan Esin, Ahmet Er, Süleyman Demirel, Rahşan Ecevit, Hüsamettin Cindoruk ve Ahmet İsvan'ı ivedilikle dinlemeye karar verdiğini, bildirilen diğer isimlerin de netleştirileceğini bildiren Şahin, çalışmalar sırasında yeni isimlerin de belirlenebileceğini ifade etti. Şahin, 28 Şubat süreci ile ilgili dinlenmesi talep edilen isimler arasında 20'den fazla mevcut milletvekilinin de bulunduğunu belirtti.

Alt komisyonların yol haritalarını belirlediğini, başkanlarının söz alarak çalışmalarını ana komisyona aktardığını belirten Şahin, ana komisyon vasıtasıyla çalıştırılacak uzmanların listesinin komisyona ulaştırıldığını, bu uzmanların, komisyon bünyesinde çalıştırılması için kurumlarından davet edileceğini dile getirdi.

1945-1980 yılları arasında Meclis tutanaklarını araştırmak ve beyanları tespit edebilmek için 17 uzman görevlendirileceğini belirten Şahin, bu uzmanların da Meclis'ten temin edileceğini bildirdi. Şahin, 1945-1980 arasındaki ve 28 Şubat sürecine ilişkin siyasi olayların kronolojik olarak hazırlandığını, çalışmalarından bundan da yararlanacaklarını anlattı.