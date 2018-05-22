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TAI ile Boeing arasında yeni anlaşma

SSM Müsteşarı İsmail Demir, "TAI'nin ABD ve Avrupa'da ayağının olmasını, şirketler kurması veya almasını, bu şirketler vasıtasıyla teknoloji ve mühendislik boyutunda havacılıkta global bir oyuncu olmaya devam etmesini bekliyoruz." dedi.

TAI ile Boeing arasında yeni anlaşma

SSM Müsteşarı İsmail Demir, "TAI'nin ABD ve Avrupa'da ayağının olmasını, şirketler kurması veya almasını, bu şirketler vasıtasıyla teknoloji ve mühendislik boyutunda havacılıkta global bir oyuncu olmaya devam etmesini bekliyoruz." dedi.

22 Mayıs 2018 Salı 14:32
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TAI ile Boeing arasında yeni anlaşma

ANKARA

Boeing ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) arasında 737 MAX uçakları irtifa dümeni üretimi için anlaşma imzalandı.

Anlaşma için TAI'nin Kahramankazan'daki tesislerinde tören düzenlendi.

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Boeing ile uzun yıllara dayanan bir geçmişi olduğunu söyledi.

Havacılık yapısal parçalarını üretmenin TAI açısından mükemmellik sağlanan bir iş olduğunu vurgulayan Demir, bu kabiliyetlerin F35 orta gövdede olduğu gibi daha sofistike kompozitlerin üretildiği, yüksek teknolojinin olduğu bir yere doğru gitmesi gerektiğini belirtti.

Demir, "Bundan sonra yapısal parça üretmeyi başarılmış bir hedef olarak alıp, burada üstümüze rakip tanımadan devam edip, kazan-kazan durumunu sürdürmek gerekiyor. Artık kanada, belki de uçağa talip olmak, Boeing'in bundan sonra tasarlayacağı uçaklarda tasarımcı olarak yer almak, ortak olmak değerlendirilebilir. Artık TAI'nin uluslararası alanda yapılanması konusu da var. TAI'nin ABD ve Avrupa'da ayağının olmasını, şirketler kurması veya almasını, bu şirketler vasıtasıyla teknoloji ve mühendislik boyutunda havacılıkta global bir oyuncu olmaya devam etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

İsmail Demir, Boeing ile yapısal parça üretimi, çeşitli komponentlerde alt yüklenici olma yanında mühendislik ve tasarım boyutuna geçme, teknoloji üretimi, çeşitli Ar-Ge faaliyetleri, TAI'nin dışında da Türkiye'de geniş bir tedarikçi zinciri oluşturmayı değerlendirdiklerini ifade etti.

Bu konularının hızla hayata geçirilmesini umduklarını dile getiren Demir, bu şekilde yeni iş birliklerinin de önünün açılacağını kaydetti.

Demir, "Boeing, Türkiye'ye güvendikçe buradan alacağı sonuçların kendilerini de şaşırtacak derecede olumlu olacağını söyleyebilirim." dedi.

"Boeing ile iş birliği ivme kazanacak"

TAI Genel Müdürü Temel Kotil de Boeing ile uzun dönemdir çalıştıklarını belirterek, uluslararası havacılık projelerinde küresel olarak rekabetçi ve önemli bir ortak olduklarını söyledi.

Anlaşmayla Boeing'le olan yakın iş birliklerinin yeni bir ivme kazanacağını ümit ettiklerini dile getiren Kotil, son 20 yılda Boeing platformlarına yüz binlerce parça ve komponent sağladıklarını ifade etti.

Kotil, uçak komponentleri için 7 bin metrekarelik yeni bir üretim alanı kurduklarına dikkati çekerek, burada uçağın kanadı dahil her türlü komponenti üretebileceklerini kaydetti.

"Türkiye, Boeing için stratejik ortak"

Boeing International Başkanı Marc Allen ise Türkiye’nin, Boeing için stratejik bir ortak olduğunu, bu ortaklığı bir üst seviyeye çıkarmaya çalıştıklarını belirtti.

Türk paydaşlarıyla teknoloji ve inovasyonu nasıl artırabilecekleri konusunda çalışma yaptıklarını dile getiren Allen, Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda ülkede havacılık sektörünün uzun dönemli büyümesine katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Küresel havacılık sektörünün her yıl yüzde 6-7 büyüdüğüne ve bunun küresel ekonomik büyümenin çok üzerinde olduğuna işaret eden Allen, Boeing’in TAI ve Türkiye'ye bağlılığının kazan-kazan ilkesiyle devam edeceğini vurguladı.

Allen, "TAI ile iş birliğimizden çok memnunuz. 14 bin tedarikçimiz arasından 13’ü geçen yıl ödül aldı ve bunlar arasında TAI de vardı." dedi.

Konuşmaların ardından 737 MAX uçakları irtifa dümeni üretimi için anlaşma imzalandı.

En çok rağbet gören uçak

Anlaşma, bir yandan TAI tarafından üretilen Boeing ticari uçak ürünlerini artırırken, diğer yandan Boeing'in dünyada en çok rağbet gören uçağı olan 737 MAX'ın hızlı üretim artışını da destekliyor.

737 programının performansını ve maliyet rekabetçiliğini destekleyen anlaşma, iki şirketin yakın endüstriyel iş birliğini daha da güçlendiriyor.

Uçağın yatay stabilizatörü üzerinde bulunan irtifa dümeni, uçağın alçalış ve yükselişini kontrol ediyor.

TAI 2013’den beri diğer uçak modellerinde bu komponentin üretiminde Boeing’in doğrudan tedarikçiliğini yapıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
TAIABD Ve Avrupada Ayağı
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