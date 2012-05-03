Süt dağıtımı devam edecek

ANKARA - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, okullarda süt dağıtım sonrası rahatsızlanan çocuklarla ilgili, ''Bizdeki şu andaki veriler, genel anlamıyla süt hassasiyetine, süt şekerine karşı hazımsızlığa işaret ediyor'' dedi.

Projeyi birilerinin provoke etmesine müsaade etmeyeceğiz

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker de öğrencilere yönelik süt dağıtımı projesini birilerinin provoke etmesine müsaade etmeyeceklerini belirterek, projenin devam edeceğini bildirdi.

Eker, ilk kez bu kadar büyük ölçekli bir proje gerçekleştirildiğini ifade ederek, ''Öğrenciler, farklı sosyoekonomik yapıya, gelir durumuna sahip çocuklar. Farklı biyolojik özelliklerine sahip bireyler olabilir, onların bir kısmı süte, süt şekerine hassasiyeti, bir kısmının belki alerjisi olabilir'' dedi.

Eker, sütlerin bozuk olduğu konusunda şüphe duydukları her ilde dağıtımı durdurduklarını söyledi.