Süt analizi temiz çıktı

KONYA - Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, süt dağıtımı sonrası problem çıkan okullardan aldıkları numuneleri laboratuvarda incelettirdiklerini, inceleme sonucunda herhangi bir problem olmadığının anlaşıldığını bildirdi.

Doğan, okullardaki süt dağıtımıyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, programın ilk gününde çocukların bir miktar etkilenmelerle karşı karşıya kaldığını belirtti.

''UHT sütü ilk kez deneyen çocuklar vardı belki aralarında, sütten etkilendiler'' diyen Doğan, bu durumdaki çocukların sağlık kuruluşlarına müracaat ettiklerini ifade etti. Proje gereği zaten sütten numuneler alıp laboratuvarlarda kontrol ettirdiklerini anlatan Doğan, şunları kaydetti:

''Anlaşıldı ki çocuklarımızda süte karşı vücut tepki vermiş. Zaten sağlık kuruluşlarımız da bu gerçeği teyit ettiler, şu anda bir kaç çocuğumuz dışında, hastanelere müracaat edip de kontrol altında tutulan çocuk kalmadı. Bu süte ilişkin bugün karşılaşılan problemler bir kaç gün sonra normale döner, çocuklarımızın vücutları süte alışır. Ancak şunu ifade etmemiz lazım ki bu proje sağlıklı nesiller açısından son derece gerçekçi bir projedir ve uygulanmaya devam edilmelidir. Nitekim biz de projenin ikinci gününde sabahçı ve öğlenci gruplara süt dağıtmaya devam ettik.''