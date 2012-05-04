Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Süt analizi temiz çıktı

Konya Valisi, problem çıkan okullardan aldıkları süt numunelerinin incelenmesi sonucunda bir sorunla karşılanmadığını açıkladı

Süt analizi temiz çıktı

Konya Valisi, problem çıkan okullardan aldıkları süt numunelerinin incelenmesi sonucunda bir sorunla karşılanmadığını açıkladı

04 Mayıs 2012 Cuma 11:35
433 Okunma
Süt analizi temiz çıktı
KONYA - Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, süt dağıtımı sonrası problem çıkan okullardan aldıkları numuneleri laboratuvarda incelettirdiklerini, inceleme sonucunda herhangi bir problem olmadığının anlaşıldığını bildirdi.
Doğan, okullardaki süt dağıtımıyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, programın ilk gününde çocukların bir miktar etkilenmelerle karşı karşıya kaldığını belirtti.
''UHT sütü ilk kez deneyen çocuklar vardı belki aralarında, sütten etkilendiler'' diyen Doğan, bu durumdaki çocukların sağlık kuruluşlarına müracaat ettiklerini ifade etti. Proje gereği zaten sütten numuneler alıp laboratuvarlarda kontrol ettirdiklerini anlatan Doğan, şunları kaydetti:
''Anlaşıldı ki çocuklarımızda süte karşı vücut tepki vermiş. Zaten sağlık kuruluşlarımız da bu gerçeği teyit ettiler, şu anda bir kaç çocuğumuz dışında, hastanelere müracaat edip de kontrol altında tutulan çocuk kalmadı. Bu süte ilişkin bugün karşılaşılan problemler bir kaç gün sonra normale döner, çocuklarımızın vücutları süte alışır. Ancak şunu ifade etmemiz lazım ki bu proje sağlıklı nesiller açısından son derece gerçekçi bir projedir ve uygulanmaya devam edilmelidir. Nitekim biz de projenin ikinci gününde sabahçı ve öğlenci gruplara süt dağıtmaya devam ettik.''

AA

Son Güncelleme: 04.05.2012 03:36
Anahtar Kelimeler:
Süt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
2940 terörist etkisiz hale getirildi
2940 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ