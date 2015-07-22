Suruç'taki saldırıda ölenler toprağa veriliyor

İSTANBUL - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki terör saldırısında hayatını kaybeden Hatice Ezgi Sadet'in cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.



Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Sadet için Ümraniye Cemevi'nde tören düzenlendi.



Törenin ardından Sadet'in cenazesi kortej eşliğinde, alkışlar ve sloganlarla mezarlığa götürüldü. Ihlamurkuyu Mezarlığı'na getirilen cenaze, burada yapılan duanın ardından toprağa verildi.



Sadet'in babası Ali Sadet, kızının söylenenin aksine Kobani'ye gitmediğini, Suruç'taki Kobanili çocuklara oyuncak ve benzeri ihtiyaç maddeleri götürdüğünü söyledi.



Yakınları, Kobani'deki çocuklar için aktivitelerde bulunan Sadet'in, yaptığı kolye, bileklik gibi el işlerini sokaklarda satıp, elde ettiği gelirle oyuncak aldığını, oyuncakları çocuklara vermek için gruba katıldığını anlattı.



Saldırıda yaşamını yitirenlerden Bahar Nazegül Boyraz'ın cenazesi de İstanbul'da toprağa verildi.



Boyraz için Gülsuyu'ndaki Maltepe Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine, eşi Bayram, çocukları Yasemin, Alev, Sultan ve Adnan Boyraz, aile yakınları, CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, CHP milletvekilleri Onursal Adıgüzel, Oğuz Kaan Salıcı, Ali Özcan, Barış Yarkadaş, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve vatandaşlar katıldı.



Bahar Nazegül Boyraz'ın cenazesi, Maltepe Cemevi'ndeki törenin ardından Zümrütevler'deki evinin önüne götürülerek, helallik alındı. Burada oturduğu apartmandan cenaze aracının üzerine kırmızı karanfiller atıldı. Boyraz'ın cenazesi, daha sonra götürüldüğü Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.



20 yaşındaki Ece Dinç son yolculuğuna uğurlandı



Suruç'taki terör saldırısında hayatını kaybedenlerden 20 yaşındaki Ece Dinç, son yolculuğuna uğurlandı.



Dinç için Şakirin Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde taziyeleri anne Yasemin ile baba Hamza Dinç kabul etti. Törene, Dinç'in ailesi ve yakınları ile HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, HDP milletvekilleri Garo Paylan, Filiz Kerestecioğlu ve Ertuğrul Kürkcü katıldı.



Tören öncesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanarak Dinç ve Büşra Mete'nin fotoğraflarını taşıyan bir grup, Şakirin Camisi'ne kadar yürüyerek cenaze töreninde yer aldı. Gazeteciler ise baba Hamza Dinç'in ricası üzerine cami avlusuna girmedi.



Dinç'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından cenaze aracıyla kortej eşliğinde götürüldüğü Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Kadıköy Anadolu Lisesi mezunu olduğu ve bu yıl üniversite sınavına girdiği öğrenilen Dinç'in, HDP Kadıköy İlçe Teşkilatı ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyesi olduğu öğrenildi.



Kürkcü: "HDP, demokratik, barışçı, enternasyonalist bir çizgide devam edecektir"



Ordu



Suruç'taki terör saldırısında yaşamını yitiren Ali Can Vural'ın cenazesi de Ordu'da toprağa verildi.



Cenazeye katılmak üzere farklı illerden yaklaşık 100 kişilik grup, Kumbaşı Camisi'ne geldi. Bunun üzerine baba Cumhur Vural, cami bahçesinde cenazeye katılmalarını istemediği gruba, "Kullanmayın benim çocuğumu" diyerek tepki gösterdi.



Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Vural'ın cenazesi, aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.



Cenazeye, Vural'ın ailesi ve yakınları ile CHP Ordu milletvekilleri Seyit Torun ve Mustafa Adıgüzel katıldı.



Trabzon



Saldırıda hayatını kaybeden Koray Çapoğlu'nun akrabası Fazlı Çapoğlu, herhangi bir provokasyona sebep olmamak için cenazelerini sabah saatlerinde defnettiklerini belirterek, "Biz devletin bekası için ne gerekiyorsa onu yapacağız biz asla provokasyona taviz vermeyeceğiz" dedi.



Eski AK Parti Of İlçe Başkanı da olan Çapoğlu, cenazeyi karşılamak için Trabzon Havalimanı'na gelen HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir ve HDP İstanbul Milletvekili Emine Beyza Üstün ile konuştuğunu dile getirerek, "Pir ve Üstün milletvekili olduklarını söylediler. Ben de siyasetçiyim ama 'asla köye gelmeyin' dedim. Pir ve Üstün'ü misafirim olarak evimde ağırlarım ama asla cenaze ile ilgili provokasyon ve reklam yaptırmayacağız" şeklinde konuştu.



Tunceli



Saldırıda hayatını kaybeden Çağdaş Aydın'ın cenazesi, karayoluyla Tunceli'ye getirildi. Aydın için Tunceli Hacı Bektaşı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından cenaze, kalabalık bir grup tarafından omuzlarda taşınarak yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki Seyit Rıza Parkı'na getirildi. Suruç'taki patlamada yaralanan ve tedavisi devam eden baba Fethi Aydın, parkta oğlunun cenazesini karşıladı.



Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Hatip Dicle, parkta yaptığı konuşmada, acıyı hep birlikte paylaştıklarını söyledi. Konuşmaların ardından cenazesi alkışlarla nakil aracına taşınan Aydın, Ovacık ilçesine bağlı Güneykonak köyünde toprağa verildi.



Elazığ



Cebrail Günebakan'ın cenazesi, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde defnedildi.



Günebakan'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınları tarafından memleketi Elazığ'ın Karakoçan ilçesine getirildi.



Karakoçan Devlet Hastanesi morgundan alınan Günebakan'ın cenazesi, sloganlar eşliğinde yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki ilçe meydanına kadar omuzlarda taşındı.



Daha sonra cenaze nakil aracına konulan Günebakan'ın cenazesi, konvoy eşliğinde getirildiği Doğanoğlu köyünde toprağa verildi.



Van



Saldırıda hayatını kaybeden Yunus Emre Şen'in cenazesi memleketi Van'da defnedildi.



Gaziantep'teki işlemlerin ardından karayoluyla kente getirilen Şen'in cenazesi, Büyükşehir Belediyesi Garajı'nda Van Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracına konularak, HDP ve DBP'lilerden oluşan grup tarafından Karşıyaka Mahallesi'ne getirildi.



Mahalle girişinde cenaze aracından indirilen Şen'in cenazesi, vatandaşların omzunda sloganlar eşliğinde Karşıyaka Mezarlığı'na taşındı. Cenaze, mezarlıkta kılınan namaz ve okunan duanın ardından toprağa verildi.



Cenazeye HDP Van milletvekilleri Remzi Özgökçe, Tuba Hezer ve Adem Geveri, DBP'li belediye başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Hakkari



İngilizce öğretmeni Süleyman Aksu'nun cenazesi, memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde defnedildi.



Otopsi işleminin ardından ailesine teslim edilen Aksu'nun cenazesi, öğlen saatlerinde Yüksekova'ya getirildi. Daha sonra Hacı Mehmet Şerif Camisi'ne taşınan Aksu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Orman Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Cenazenin defin işlemi sırasında, Aksu'nun kız kardeşinin Kürtçe ağıtlar eşliğinde kına tepsisini taşıması duygulu anların yaşanmasına neden oldu.





