Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95852
ALTIN
190.976
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1791
EURO
5.4311
İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı Akşener oyunu kullandı
İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı Akşener...
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
CHP lideri Kılıçdaroğlu oyunu kullandı
CHP lideri Kılıçdaroğlu oyunu kullandı
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce oyunu kullandı
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce oyunu...
871 ton petrol nehre aktı
871 ton petrol nehre aktı

Suruç´ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde polisin havaya ateş açarak durdurduğu otomobilde, okullara götürülmek üzere önceden mühürlendiği ileri sürülen 4 çuval oy pusulası ele geçti. Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

Suruç´ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde polisin havaya ateş açarak durdurduğu otomobilde, okullara götürülmek üzere önceden mühürlendiği ileri sürülen 4 çuval oy pusulası ele geçti. Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

24 Haziran 2018 Pazar 14:32
0 Okunma
Suruç´ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

ŞANLIURFA- 

Öğle saatlerinde, Mızar Mahallesi yolu üzerindeki Bilge İlkokulu’na otomobille çok sayıda mühürlü oy pusulası getirileceği ve sandıklardakilerle değiştirileceği bilgisini alan polis ekipleri, harekete geçti.

Ekipler, okul yakınında 27 BSU 52 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Aniden hızlanan otomobil, polisin havaya açmasıyla durduruldu. Bu sırada araçta bulunan 3 kişi, çuvallardaki oy pusulalarını yola attı. 4 çuval oy pusulası ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından Ak Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız da olay yerine gelerek polislerden bilgi aldı. Polis ekipleri, çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfanın Suruç IlçesiOtomobildeki 3 Kişi Gözaltına Alındı4 çuval Oy Pusulası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Sağlıklı bir seçim ortaya çıkacaktır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Sağlıklı bir seçim ortaya çıkacaktır
İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı Akşener oyunu kullandı
İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı Akşener oyunu kullandı
Darülaceze sakinleri oy kullandı
Darülaceze sakinleri oy kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
CHP lideri Kılıçdaroğlu oyunu kullandı
CHP lideri Kılıçdaroğlu oyunu kullandı
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce oyunu kullandı
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce oyunu kullandı
Canları düşünen yok mu, yasa istiyoruz
Canları düşünen yok mu, yasa istiyoruz
Tahir ağabeyimizi kaybettik
Tahir ağabeyimizi kaybettik
MENBİÇ TUZAKLARI-1
MENBİÇ TUZAKLARI-1

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ