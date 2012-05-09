Suriye'den kaçan askerleri eğitmedik

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Birleşik Arap Emirlikleri Merkezli Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya yayın yapan SKY Arabia televizyonuna mülakat vererek, Ortadoğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Suriye'de yaşananların bu noktaya gelmemesi için Türkiye'nin çok uğraştığını ve üzerine düşeni yaptığını anlatan Gül, büyük insani dramların ve göç dalgasının başladığını belirtti. Gül, şöyle konuştu:

''Bizim tedirginliğimiz ve korkumuz şudur; işler çok daha kötüye giderse çok büyük göç dalgaları olabilir. Biz bunu yaşamış bir ülkeyiz. Birinci Irak Savaşı'nda bir gecede 500 bin insan Irak'tan Türkiye'ye gelmiştir ve sığınmıştır. Biz bu tip ihtimalleri düşünerek çok tedirginiz.''

Güvenlik sıkıntısıyla NATO'nun ilgilenmesi genel prensip

Suriye güçlerinin sınıra yakın yerde Türkiye tarafına ateş açması konusuna da değinen Gül, Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu anımsatarak, herhangi bir ülkenin bir güvenlik sıkıntısının söz konusu olması halinde NATO ülkelerinin bununla ilgilenmesinin genel prensip olduğunu kaydetti.

Silahlar karşılıklı susturulmalı

Annan Planı'nın açıklanmasından sonra Suriye'de 600'den fazla insanın öldüğüne dikkati çeken Gül, ''Bu son şans orada. Eğer bu neticelenmezse, işleri bir yoluna koymazsa, barışçı, huzurlu bir noktaya getirmezse ondan sonrasını doğrusu düşünemiyorum gerçekten'' dedi.

Gül, Suriye'de çok kritik dönemden geçildiğini belirterek, gerek askeri güçlerin gerekse muhaliflerin silahları susturması gerektiğini söyledi.

Türkiye'ye sığınan Suriyeli askerler

Şam yönetiminin, Suriye ordusundan ayrılarak Türkiye'ye gelen subayları terörist olarak gördüğünün hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı Gül, ''Suriye'de olup bitenleri eğer uluslararası camianın anladığı bir terörist çerçevesine koyarsanız, o zaman BM Güvenlik Konseyi kararlarını nasıl izah edeceksiniz?'' dedi.

Suriye'de halkın meşru taleplerde bulunduğunu, ancak bunun gerçekleşmediğini anlatan Gül, şöyle konuştu:

''Ama maalesef bu olmayınca, insanlar ayaklandı. Ona karşı da askeri güç kullanınca sivil ve askerler, Suriye'den kaçtılar. Kimi orada mücadele ediyor, kimi kaçtı. Türkiye'ye sığınanların içerisinde askerler de var. Hepsi kendi canlarını korumak için Türkiye'ye sığınmış, Ürdün'e sığınmış insanlar. Türkiye'nin de herhangi bir şekilde, bunları ayrıca eğitmesi söz konusu değil. Bunlar zaten görünür, bilinir böyle şeyler olsa.''

Iraklı siyasiler Bağdat'ta toplanamıyor

Irak Başbakanı Nuri el Maliki ile Türk yetkililerin karşılıklı açıklamalarının hatırlatılması üzerine Gül, Türkiye'nin Irak'ı başından beri desteklediğini söyledi.

Türkiye'nin, Irak'taki bütün gruplara karşı eşit mesafede olduğunu defalarca açıkladığının altını çizen Gül, ''Bizim için Sünniler, Şiiler, Kürtler, Türkler, Araplar, hepsi de kardeştir. Ancak haklı ve haksızlık, kim doğru yolda, kim doğru yolda değil, buna göre bakarız'' dedi.

Irak'ta liderlerin Bağdat'ta değil, başka yerde toplandığına, bir araya gelemediğine işaret eden Gül, bu durumdan tedirginlik duyduklarını belirtti.