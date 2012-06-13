SPK kanun taslağı imzaya açıldı

İSTANBUL - Akgiray, Okan Üniversitesi'nce düzenlenen Uluslararası İstanbul Finans Kongresi'nde basın mensuplarının

kanun taslağına ilişkin soruları üzerine şu bilgileri verdi:



''Kanun taslağı, Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı. Tahmin ediyorum bugün imzalar tamamlanacak. Arkasından Meclis'e sevk edilecek. Komisyonda da görüşülecek. Bütün çabamız bu ay sonuna kadar Meclis tatile girmeden önce Meclis'ten geçirmek. Ticaret Kanunu'nda yapılan birkaç düzeltmeyle beraber. Umuyorum ki yetişecek. Bütün rüyalarımız o yönde.''

Akgiray, ilk taslakla yeni SPK Kanunu arasındaki en önemli farkın ne olduğu yönündeki bir soruya da, ''Temelde bir değişiklik yok. Uluslararası bütün normlara uyuyor. Rekabetçi bir ortam sağlama ve İstanbul'un finans merkezi olma yolunda yürümesini hızlandıracak'' karşılığını verdi.