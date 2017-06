SOYLU'DAN KAHRAMANLARA ZİYARET

HAKKARİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Çukurca'daki temasları kapsamında Bayraktepe üs bölgesindeki Özel Harekat polislerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Daha sonra 2. Hudut Tugay Komutanlığında askerlerle bir araya gelen Soylu, "Ülkemizin her yerinde ay yıldızlı bayrağın nazlı nazlı dalgalanmasına, Ezan-ı Muhammedi'nin ülkenin semalarında okunmasına canlarımız feda olsun." dedi.. Dünyanın bir sabır ve sınav dünyası olduğunu belirten Soylu, şöyle konuştu: "Biz yaratılmışların en güzeli olarak nitelendirilen insana hizmet için varız. Onun için bugün bu anlamlı bayram törenini, ramazanın bütün huzurunu, öze dokunuşunu milletimizle ve İslam alemiyle beraber kutluyoruz. Allah nice bayramlara ulaşmak nasip etsin. Ailelerinize hürmetlerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımızın sizlere selamları, duaları var. Allah yardımcınız olsun. Her biriniz bizim için pırıl pırıl parlayan yıldız gibisiniz, bizim göz bebeğimizsiniz. Allah sizlerden razı olsun. Allah hep bizimle beraberdir. Bayramınızı kutluyorum." Soylu, ziyaretin ardından üs bölgelerinde incelemelerde bulundu. Soylu, Yüksekova'da görev yapan Mehmetçik ile Başbakan Yıldırım'ı telefonla görüştürdü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan Mehmetçik ile Başbakan Binali Yıldırım'ı telefonla görüştürdü. Bakan Soylu, Çukurca'daki temaslarının ardından Yüksekova Dağlıca'daki İkiyaka üs bölgesine geldi. Burada bayramını kutladığı ve bir süre sohbet ettiği Mehmetçik ile çay içen Soylu, bölgede devam eden "Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar-2 Operasyonu" hakkında askeri yetkililerden bilgi aldı. Bakan Soylu daha sonra telefonla görüntülü aradığı Başbakan Binali Yıldırım ile Mehmetçik'i görüştürdü. Yıldırım, telefonda Mehmetçik'in bayramını tebrik etti. "Bizi millet yapan günlerden birindeyiz" Hakkari'deki askeri üs bölgelerini ziyaretinin ardından Yüksekova ilçesine gelen Soylu ve beraberindekiler, Kaymakamlığın düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı. Bakan Soylu, Yüksekova Öğretmenevi bahçesinde kamu kurum amirleri ve vatandaşlarla bir araya gelerek, burada bir konuşma yaptı. Türk milletinin büyük bir millet olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, şunları söyledi: "Bizi millet yapan günlerden birindeyiz. Biz büyük bir milletiz. Biz bu toprakların her santimetrekaresinde özgürlüğü hak eden ve bunun için mücadele eden bir milletiz. 'Biz sizin efendiniziz' diyenlere karşı 'bizim efendimiz bu millettir' diyebilen bir anlayışın evlatları olduğumuz için büyük bir milletiz. Tüten her fabrikamızda bunun inancı ve kararlılığı vardır. Bizi yıkmak istediler, sadece 5-10- 20 yıldır yıkmak istediklerini zannetmeyin, milletin iradesi olan her gün yıkmak istediler. Biraz zenginleştik mi onu bize çok gördüler, huzur bulduk mu onu bize fazla gördüler, yüzümüz güldüyse, soldurmak istediler. Gençlerimiz yarına dair umutlarını yükselttiğinde üzerimizde oyunlar oynamaya çalıştılar. Ekonomik zorlukla bırakmak için operasyonlar çektiler. Aramıza mezhep ayrımı sokmak istediler. Her gün bu ülkede 5 vakit ezan okunuyor. O bize birliğimizi anlatıyor. Aynı safın içinde omuz omuza durduğumuzda 'biz varız' diyen bir anlayışı ifade ediyor. Ezan bizi sadece camiye çağırmıyor, bizi nefsimizden alıkoyuyor. Bize bizim için söyledikleri ve bizi ayırmaya çalıştıkları noktaya karşı bizi kendimize getiriyor." "Dağlarda tek bir kudrete tek bir güce Allah'a teslimiz" Soylu, bayram namazında hangi anlayıştan olursa olsun, insanların hep birlikte tekbirler getirdiğini, Kabe'ye dönerek namaz kıldıklarını, dua ettiklerini anlattı. Sabah Çukurca'da vatandaşlarla bir araya geldiğini, sonrasında da üs bölgelerinde bölge halkının, ülkenin, milletin huzurunu temin etmek için canını feda etmeye hazır askerleri, polisleri, jandarmaları, güvenlik korucularını ziyaret ederek bayramlarını kutladığını bildiren Bakan Soylu, bayrağın en çok yakıştığı yerlerden biri olan İkiyaka Dağları bölgesine gittiğini, gözlerinde geleceğin parıltısı olan aslanlarla bir araya geldiğini aktardı. "Biz o dağlarda tek bir kudrete tek bir güce Allah'a teslimiz. Bu cennet coğrafya çok acılar çekti, artık bu coğrafyaya bir daha acılar çektirmek, burayı kendine tabi etmek isteyenlere fırsat vermek istemiyoruz." diyen Soylu, kendilerinden öncekilerin düşürüldüğü birtakım tuzaklara tekrar insanların düşürülmesine izin vermeyeceklerini kaydetti. "Bükemeyecekleri bileği öpecekler" Günlük uğraşıların altında kendi büyük hedeflerini kaybedecek bir millet olmadıklarını, ülkenin tüm hedeflerine ulaşmak için çaba gösterdiklerini vurgulayan Soylu, "Bükemeyecekleri bileği öpecekler. Bu coğrafyadaki Kürt'ün, Çerkez'in, Arap'ın her birinin birlik ve beraberliğini bozamayacaklarını kabul edecekler. Dini bayramlarımızda, Kadir gecemizde, milli bayramlarımızda, bu her cuma günümüzde kuvvetimize kuvvet katıyoruz, onlarsa hasetliklerinden gönülleri kömür karasına dönüyor." dedi.

