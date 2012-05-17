Soruşturmalar gerekli cevabı verecek

İSTANBUL - ''Türk Günü Yürüyüşü''ne katılmak için New York'a gidişinden önce Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Atatürk Havalimanı VİP Salonu'nda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.



Bozdağ, bir gazetecinin, bugün bir gazetenin manşetinde 'Önce Yarı Başkanlık'' şeklinde yer alan habere ilişkin sorusu üzerine, ''Türkiye'de başkanlık sistemiyle ilgili bir çalışma var. Bu da normal. Yeni bir anayasa yapıyoruz. Yeni bir anayasa yaparken, anayasanın hangi sistem üzerine kurulacağına ilişkin tartışmaların yapılması ve bu sistemlere ilişkin değerlendirmelerin yapılmasında büyük fayda vardır" dedi.

Uludere olayları

Bozdağ, ''Bazı haberlerde Uludere'yle ilgili Amerika'nın, 'İstihbaratı biz verdik fakat operasyonu Türk yetkililer yaptı' dediği söyleniyor. Siz bu konuda ne söyleyeceksiniz?'' sorusu üzerine de şunları söyledi:

''Gazetede çıkan haberler teyitli haberler değil. Amerikan ya da Türk yetkilileri tarafından bu konuda böyle olduğuna ilişkin bir açıklama yok. Bir haber üzerine bir tartışma var. Haber üzerine hem Genelkurmay Başkanlığı idari bir soruşturma başlattı, hem de adli bir soruşturma başlatıldı. Hem idari hem adli soruşturmalar devam ediyor. Bu soruşturmalar bu konudaki bütün tartışmalara gerekli cevabı verecektir.''