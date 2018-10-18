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Soruşturma uluslararası hukuka göre yürütülüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaptığı açıklamada, "(Cemal Kaşıkçı) Soruşturma uluslararası hukuk ve sözleşme hükümlerine riayet edilerek tüm boyutlarıyla yürütülmektedir." denildi.

Soruşturma uluslararası hukuka göre yürütülüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaptığı açıklamada, "(Cemal Kaşıkçı) Soruşturma uluslararası hukuk ve sözleşme hükümlerine riayet edilerek tüm boyutlarıyla yürütülmektedir." denildi.

18 Ekim 2018 Perşembe 16:15
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Soruşturma uluslararası hukuka göre yürütülüyor

İSTANBUL

İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıSuudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmanın, uluslararası hukuk/teamül, anlaşma ve sözleşme hükümlerine riayet edilerek titizlikle ve tüm boyutlarıyla yürütüldüğünü bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan vatandaşı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim saat 13.14'te gittiği aynı ülkenin İstanbul Başkonsolosluğu'nda alıkonulduğuna dair iddiayla ilgili 6 Ekim'de savcılıkça açıklama yapıldığı hatırlatıldı.

Olayın Levent Polis Merkezi'ne 2 Ekim'de saat 16.40'ta Hatice Cengiz tarafından bildirilmesi üzerine Başsavcılıkça derhal soruşturma başlatıldığına vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay mahallinin diplomatik misyon temsilciliği olması sebebiyle Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının aracılığıyla Suudi Arabistan Krallığı yetkili temsilcilikleriyle gereken yazışmalar yapılmış ve olay mahallinde yapılacak arama ve kriminal incelemeler için izin verilmesi talebinde bulunulmuştur. Bu talebimizin 15 Ekim'de Suudi Arabistan yetkili makamlarınca kabul edildiğinin bildirilmesi üzerine aynı gün İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinden arama el koyma ve inceleme kararları alınmış, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından görevlendirilen bir cumhuriyet başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı başkanlığındaki olay yeri inceleme ekibiyle birlikte konsolosluk binası konutu ve konsolosluk araçlarında gerekli adli işlemlere başlanmıştır. 

İnceleme ve soruşturmaya ilişkin diğer adli işlemler ayrıca devam etmekte olup, soruşturma, uluslararası hukuk/teamül, anlaşma ve sözleşme hükümlerine riayet edilerek titizlikle ve tüm boyutlarıyla yürütülmektedir. Soruşturma sürecinde, ilerleyen aşamalarda gerektiği takdirde kamuoyuna bilgilendirici açıklamalar Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılacaktır."

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıKaşıkçıSoruşturma
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