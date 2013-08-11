Sorunlar İslam'ın barış iklimiyle ortadan kalkar

KONYA - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, hac kontenjanlarının yeniden düşürülmesi iddiasıyla ilgili, "Böyle bir şeyi doğrusu tahayyül bile etmek istemiyorum" dedi.

Görmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın hac kontenjanlarında yeniden azaltmaya gideceğine yönelik bazı gazetelerde yer alan haberler üzerine, bu konuyla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi.

Mukaddes yolculuk için gün sayan hacı adaylarını daha önce de bu nedenle üzdüklerini dile getiren Görmez, "Böyle bir şeyi doğrusu tahayyül bile etmek istemiyorum. Çünkü zaten biz vatandaşlarımızı üzdük. Pek çok kardeşimiz zor durumda kaldı. Onlara mahcup olduk. Onun için doğrusu inşallah bu haberin doğru çıkmamasını umut ediyorum" diye konuştu.

Görmez, Türkiye'de coşkulu ve dolu dolu, manevi kazanımları yüksek, huzur, barış içerisinde geçirilen ramazan ayının, birlik, beraberlik ve kardeşliği de pekiştirdiğini ifade etti.

Ramazanın Türkiye'de coşkulu geçmesine rağmen, dost ve kardeş İslam ülkelerinde akan kan ve göz yaşının herkesin yüreğini dağladığını vurgulayan Görmez, şöyle devam etti:

"Ramazanda dahi bunun sona ermemiş olması, bayramlarda dahi bunun son bulmamış olması her Müslümanı derinden yaralamıştır. İslamdan önceki cahiliye dönemlerinde dahi haram aylar denilen bir kavram vardı ve o aylarda insanlar birbirlerine dokunmazlardı. Fakat İslam beldelerinde ramazan gibi manevi bir mevsimde, bayram gününde dahi bunun durmamış olması bize büyük üzüntü veriyor. Bu vesileyle buradan bütün Müslüman kardeşlerimize çağrıda bulunuyorum. Çağrı; İslamın barış iklimine yeniden dönüş çağrısı... Herkes İslam'ın o barış iklimine yeniden döndüğünde, bütün bu sorunların ortadan kalkacağına inanıyorum. Maalesef bunun ramazanda ve bayramda durmamış olması bizim, İslam'ın o barışından, rahmet mesajından ne kadar uzaklaştığımızın da büyük bir göstergesidir."

İslam ülkeleri ikinci kez İstanbul'da toplanacak

Bu yıl kendilerini sevindiren bir hususun ise İslam ülkelerinde aynı gün bayrama başlanmış olması olduğuna dikkati çeken Görmez, şöyle devam etti:

"İslam ülkelerinin büyük bir kısmı ramazana bizden bir gün sonra başladı, fakat onlarla aynı gün bayram yaptık. Tekrar ikinci kez İslam ülkelerini İstanbul'da toplayarak ramazanlarımıza ve bayramlarımıza birlikte başlamayı, birlikte bitirmeyi, hatta bir takvim birliğinin oluşması için takvim birliğinin ilkelerinin oluşturulması için yoğun çaba içerisindeyiz. Astronomik, bilimsel hesaplar nerede, hangi dakikada, hangi saniyede hilalin görülebileceğini gösteriyor. Biz ilke olarak da dünyanın herhangi bir yerinde hilal görüldüğünde onu dünya semasının hilali kabul eder, ramazana ve bayrama öyle başlarız. Aslında bayram, yani şevval hilalinin çıplak gözle ne Türkiye'de ne de Suudi Arabistan'dan görülmediği halde, bayrama aynı günde başlamış olmamız, İslam ülkelerindeki kardeşlerimizin başta koydukları ilkeye dahi riayet etmediklerini gösteriyor. Demek ki onlar da bundan sonra dünyanın herhangi bir yerinde hilal görüldüğü zaman söz konusu bilimsel hesaplara riayet edeceklerini ifade etmiş oldular."

Toroslar'a gözlemevi

Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak İslam ülkeleri arasındaki bu ihtilafı tamamen ortadan kaldırmak için Toroslar'da bir gözlemevi kurmanın planlarını yaptıklarını söyledi.

Ramazana başlarken ne Türkiye'de ne de Mekke'de çıplak gözle hilalin görülmesinin mümkün olmadığını aktaran Görmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bunu biliyorduk. Şu anda arkadaşlarımız onun altyapı çalışmalarını başlattılar. Özellikle şehir ışıklarından uzak gök gözleminin, uzay gözleminin rahat yapılabileceği bir mekanda, Diyanet İşleri Başkanlığımız astronomi uzmanlarıyla birlikte altyapı çalışmalarına başlamış durumda. İnşallah bütün dünyaya örnek olabilecek çok güçlü bir rasathaneyi yaparak, buradan elde ettiğimiz bilimsel bilgileri de bütün Müslüman kardeşlerimizle, İslam dünyasıyla anlık paylaşarak, bu kargaşanın önüne geçmek istiyoruz. Gerekirse onları da buraya davet ederek, gözlemlerimize iştirak ettirerek, bu çalışmalarımızı yapacağız."