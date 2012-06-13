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Sorun uygulamadaysa uygulayana bakılsın

TBMM Başkanı Çiçek, özel yetkili mahkemelerin kaldırılması tartışmalarını değerlendirdi

Sorun uygulamadaysa uygulayana bakılsın

TBMM Başkanı Çiçek, özel yetkili mahkemelerin kaldırılması tartışmalarını değerlendirdi

13 Haziran 2012 Çarşamba 13:41
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Sorun uygulamadaysa uygulayana bakılsın
AŞKABAT - Türkmenistan'da Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliği'ne gelişinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandıran TBMM Başkanı Cemil Çiçek, şunları kaydetti:

''Türkiye, bireysel suçların bile örgütsel suç olarak işlendiği bir ülke. Yargıyla ilgili konular değerlendirilirken, tepkisel davranmak yerine soğukkanlı değerlendirmeler yapmak lazım. Eğer sorun uygulamadan kaynaklanıyorsa, binanın tümünü yıkmak yerine uygulayıcılarla ilgili değerlendirme yapmak gerekir. Bizim hukukumuzun büyük kısmının tepkisel olduğunu düşünüyorum. Mesela biz 2007'de Cumhurbaşkanlığı seçimini yapamadık. Bu düğümü çözebilmek için Anayasa'da değişiklik yaptık. Peki bu işi çözdük mü? Çözdüğümüzü zannettik. Ciddi anayasal sorunlar yaşayacağız. O bakımdan tepkisel günü kurtarıcı davranışlardan kaçınmak gerekir. Aksi halde büyük sorunları getirebilir.''

Aysel Tuğluk'un 14 yıl 7 ay hapis cezası aldığının hatırlatılması üzerine Çiçek, ''Yargı süreci devam ediyor. ümit ediyorum ki Türkiye'yi zora sokacak bir husus olmaz. Temenni ederiz ki arzu edilen tarzda bir sıkıntı çıkmaz'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 13.06.2012 05:42
Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanı
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